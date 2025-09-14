Явка на досрочных выборах главы Новгородской области достигла 34 процентов
Явка на досрочных выборах главы Новгородской области составила 34,34 процента
© Новгородчина/ВКонтактеНовгородец в костюме человека-паука пришел на выборы губернатора Новгородской области
Новгородец в костюме человека-паука пришел на выборы губернатора Новгородской области
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Явка на досрочных выборах губернатора Новгородской области к 15.00 третьего дня голосования составила 34,34% с учетом дистанционного электронного голосования, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Татьяна Лебедева.
Участки для голосования, которых насчитывается в регионе 520, открылись в воскресенье в 8.00 мск.
"На 15 часов ... голосования... Пришли на избирательные участки 160 757 избирателей, что составляет 34,34% с учётом ДЭГ. Всего проголосовали 160 757 избирателей... Явка на аналогичных выборах губернатора в 2022 году на 15.00 - 26,84%... Явка в этом году с первых дней высокая",- сообщила Лебедева.
Почти 21 тысяча жителей области решили голосовать дистанционно, подав заявление на "Госуслугах". По состоянию на 15.00 по ДЭГ проголосовали 88,78% избирателей или более 18 тысяч человек.
Лидируют по явке по-прежнему Мошенской (63,38%) и Поддорский округа (51,12%). В Великом Новгороде явка — 27,53%. В Москве на экстерриториальных участках проголосовали 79 избирателей из 96.
Досрочное голосование на выборах губернатора Новгородской области проходит три дня: с 12 по 14 сентября. В регионе для избирателей доступно и дистанционное электронное голосование. Впервые новгородцы могут проголосовать на выборах губернатора Новгородской области в Москве на 14 экстерриториальных избирательных участках. В выборах смогут принять участие более 470 тысяч человек.
На пост губернатора региона претендуют пять зарегистрированных кандидатов: врио губернатора Александр Дронов ("Единая Россия"), Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Чурсинов (ЛДПР).
Кроме того, на территории Новгородской области проходят выборы депутатов органов местного самоуправления в 15 муниципальных округах, в том числе в 11 вновь образованных муниципальных округах. Всего замещению подлежат 222 мандата.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.