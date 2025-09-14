Явка на выборах губернатора Калужской области превысила уровень 2020 года

https://ria.ru/20250914/javka-2041825278.html
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Калужской области, по данным на 12.00 третьего дня голосования, составила 35,8%, что выше итоговой явки на губернаторских выборах 2020 года. "На 12.00 проголосовали 35,8% избирателей", - сообщили РИА Новости в облизбиркоме. Итоговая явка на прошлых губернаторских выборах в 2020 году, как озвучивал облизбирком, была 35,39%. Тогда голосование проводилось в один день. На пост главы Калужской области претендуют пять кандидатов: действующий губернатор Владислав Шапша ("Единая Россия"), Иван Родин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Надежда Ефремова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Николай Яшкин (КПРФ) и Степан Опарышев (ЛДПР). Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
