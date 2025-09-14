Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах губернатора Калужской области превысила уровень 2020 года - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/javka-2041825278.html
Явка на выборах губернатора Калужской области превысила уровень 2020 года
Явка на выборах губернатора Калужской области превысила уровень 2020 года - РИА Новости, 14.09.2025
Явка на выборах губернатора Калужской области превысила уровень 2020 года
Явка на выборах губернатора Калужской области, по данным на 12.00 третьего дня голосования, составила 35,8%, что выше итоговой явки на губернаторских выборах... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T13:32:00+03:00
2025-09-14T13:32:00+03:00
политика
россия
калужская область
республика коми
владислав шапша
единая россия
кпрф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041820835_0:0:2711:1524_1920x0_80_0_0_62c855b5f123f0cdb80184ebd3e8f242.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Калужской области, по данным на 12.00 третьего дня голосования, составила 35,8%, что выше итоговой явки на губернаторских выборах 2020 года. "На 12.00 проголосовали 35,8% избирателей", - сообщили РИА Новости в облизбиркоме. Итоговая явка на прошлых губернаторских выборах в 2020 году, как озвучивал облизбирком, была 35,39%. Тогда голосование проводилось в один день. На пост главы Калужской области претендуют пять кандидатов: действующий губернатор Владислав Шапша ("Единая Россия"), Иван Родин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Надежда Ефремова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Николай Яшкин (КПРФ) и Степан Опарышев (ЛДПР). Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250914/javka-2041824102.html
https://ria.ru/20250914/khinshteyn-2041813880.html
россия
калужская область
республика коми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041820835_0:0:2711:2034_1920x0_80_0_0_5305b2440446ff1908533a0774c805ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, калужская область, республика коми, владислав шапша, единая россия, кпрф, лдпр
Политика, Россия, Калужская область, Республика Коми, Владислав Шапша, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР
Явка на выборах губернатора Калужской области превысила уровень 2020 года

Явка на выборах губернатора Калужской области составила 35,8%

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкИзбиратели голосуют на выборах
Избиратели голосуют на выборах - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Избиратели голосуют на выборах. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Калужской области, по данным на 12.00 третьего дня голосования, составила 35,8%, что выше итоговой явки на губернаторских выборах 2020 года.
"На 12.00 проголосовали 35,8% избирателей", - сообщили РИА Новости в облизбиркоме.
Информационный центр ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Новгородской области явка на выборах достигла 31 процента
Вчера, 13:22
Итоговая явка на прошлых губернаторских выборах в 2020 году, как озвучивал облизбирком, была 35,39%. Тогда голосование проводилось в один день.
На пост главы Калужской области претендуют пять кандидатов: действующий губернатор Владислав Шапша ("Единая Россия"), Иван Родин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Надежда Ефремова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Николай Яшкин (КПРФ) и Степан Опарышев (ЛДПР).
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Врио главы Курской области Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Хинштейн проголосовал на выборах главы Курской области
Вчера, 12:23
 
ПолитикаРоссияКалужская областьРеспублика КомиВладислав ШапшаЕдиная РоссияКПРФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала