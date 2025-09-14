В Новгородской области явка на выборах достигла 31 процента
В Новгородской области явка на выборах составила 31,73 процента
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Явка на досрочных выборах губернатора Новгородской области к 12.00 третьего дня голосования составила 31,73% с учетом дистанционного электронного голосования, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Татьяна Лебедева.
Участки для голосования, которых насчитывается в регионе 520, открылись в воскресенье в 8.00 мск.
"На 12 часов 14 сентября явка составила 31,73% с учётом ДЭГ. Всего проголосовало 148 532 избирателя... Явка на аналогичных выборах губернатора в 2022 году на 12.00 - 22,92%",- сообщила Лебедева.
Почти 21 тысяча жителей области решили голосовать дистанционно, подав заявление на "Госуслугах". По состоянию на 12.00, по ДЭГ проголосовали почти 88% из них или около 18 тысяч человек.
Лидируют по явке по-прежнему Мошенской и Поддорский округа - свыше 40%. В Великом Новгороде явка — 25,16%. В Москве на экстерриториальных участках проголосовали 77 избирателей из 96.
Досрочное голосование на выборах губернатора Новгородской области проходит три дня: с 12 по 14 сентября. В регионе для избирателей доступно и дистанционное электронное голосование. Впервые новгородцы могут проголосовать на выборах губернатора Новгородской области в Москве на 14 экстерриториальных избирательных участках. В выборах смогут принять участие более 470 тысяч человек.
На пост губернатора региона претендуют пять зарегистрированных кандидатов: врио губернатора Александр Дронов ("Единая Россия"), Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Чурсинов (ЛДПР).
Кроме того, на территории Новгородской области проходят выборы депутатов органов местного самоуправления в 15 муниципальных округах, в том числе в 11 вновь образованных муниципальных округах. Всего замещению подлежат 222 мандата.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.