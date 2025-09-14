https://ria.ru/20250914/javka-2041824102.html

В Новгородской области явка на выборах достигла 31 процента

В Новгородской области явка на выборах достигла 31 процента - РИА Новости, 14.09.2025

В Новгородской области явка на выборах достигла 31 процента

Явка на досрочных выборах губернатора Новгородской области к 12.00 третьего дня голосования составила 31,73% с учетом дистанционного электронного голосования,... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T13:22:00+03:00

2025-09-14T13:22:00+03:00

2025-09-14T13:22:00+03:00

политика

россия

новгородская область

москва

александра дронова

ольга ефимова

единая россия

кпрф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041455789_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5db24fc1a6a03bdca8c513d3d641b715.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Явка на досрочных выборах губернатора Новгородской области к 12.00 третьего дня голосования составила 31,73% с учетом дистанционного электронного голосования, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Татьяна Лебедева. Участки для голосования, которых насчитывается в регионе 520, открылись в воскресенье в 8.00 мск. "На 12 часов 14 сентября явка составила 31,73% с учётом ДЭГ. Всего проголосовало 148 532 избирателя... Явка на аналогичных выборах губернатора в 2022 году на 12.00 - 22,92%",- сообщила Лебедева. Почти 21 тысяча жителей области решили голосовать дистанционно, подав заявление на "Госуслугах". По состоянию на 12.00, по ДЭГ проголосовали почти 88% из них или около 18 тысяч человек. Лидируют по явке по-прежнему Мошенской и Поддорский округа - свыше 40%. В Великом Новгороде явка — 25,16%. В Москве на экстерриториальных участках проголосовали 77 избирателей из 96. Досрочное голосование на выборах губернатора Новгородской области проходит три дня: с 12 по 14 сентября. В регионе для избирателей доступно и дистанционное электронное голосование. Впервые новгородцы могут проголосовать на выборах губернатора Новгородской области в Москве на 14 экстерриториальных избирательных участках. В выборах смогут принять участие более 470 тысяч человек. На пост губернатора региона претендуют пять зарегистрированных кандидатов: врио губернатора Александр Дронов ("Единая Россия"), Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Чурсинов (ЛДПР). Кроме того, на территории Новгородской области проходят выборы депутатов органов местного самоуправления в 15 муниципальных округах, в том числе в 11 вновь образованных муниципальных округах. Всего замещению подлежат 222 мандата. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

https://ria.ru/20250914/eao-2041823256.html

https://ria.ru/20250914/sevastopol-2041805684.html

россия

новгородская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, новгородская область, москва, александра дронова, ольга ефимова, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования — 2025