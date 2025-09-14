Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах губернатора Ленинградской области достигла 48 процентов
14.09.2025
11:47 14.09.2025
Явка на выборах губернатора Ленинградской области достигла 48 процентов
Явка на выборах губернатора Ленинградской области достигла 48 процентов
Явка на выборах губернатора Ленинградской области на 10.00 третьего дня голосования составила 48,18%, сообщает региональная избирательная комиссия. РИА Новости, 14.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Ленинградской области на 10.00 третьего дня голосования составила 48,18%, сообщает региональная избирательная комиссия. "Активность избирателей на выборах губернатора Ленинградской области по состоянию на 10 часов 14 сентября составляет 48,18%", - говорится в сообщении областного избиркома в Telegram-канале. Выборы губернатора Ленобласти проходит 12-14 сентября. На пост губернатора претендуют: действующий глава региона Александра Дрозденко ("Единая Россия"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Андрей Лебедев (ЛДПР), Сергей Лисовский (партия "Зеленые"), Игорь Новиков ("Справедливая Россия – Патриоты – За Правду"). Голосование на выборах в Ленобласти проводится на 1 014 избирательных участках. Кроме того, в шести регионах РФ сформированы экстерриториальные избирательные участки. Таким образом, выборы губернатора Ленинградской областипройдут в общей сложности на 1 058 избирательных участках. В списки избирателей Ленинградской области внесены 1 434 735 человек. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях- пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Ленинградской области на 10.00 третьего дня голосования составила 48,18%, сообщает региональная избирательная комиссия.
"Активность избирателей на выборах губернатора Ленинградской области по состоянию на 10 часов 14 сентября составляет 48,18%", - говорится в сообщении областного избиркома в Telegram-канале.
Выборы губернатора Ленобласти проходит 12-14 сентября. На пост губернатора претендуют: действующий глава региона Александра Дрозденко ("Единая Россия"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Андрей Лебедев (ЛДПР), Сергей Лисовский (партия "Зеленые"), Игорь Новиков ("Справедливая Россия – Патриоты – За Правду").
Голосование на выборах в Ленобласти проводится на 1 014 избирательных участках. Кроме того, в шести регионах РФ сформированы экстерриториальные избирательные участки. Таким образом, выборы губернатора Ленинградской областипройдут в общей сложности на 1 058 избирательных участках. В списки избирателей Ленинградской области внесены 1 434 735 человек.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях- пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
