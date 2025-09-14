Явка на выборах губернатора Ленинградской области достигла 48 процентов
Единый день голосования. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Ленинградской области на 10.00 третьего дня голосования составила 48,18%, сообщает региональная избирательная комиссия.
"Активность избирателей на выборах губернатора Ленинградской области по состоянию на 10 часов 14 сентября составляет 48,18%", - говорится в сообщении областного избиркома в Telegram-канале.
Выборы губернатора Ленобласти проходит 12-14 сентября. На пост губернатора претендуют: действующий глава региона Александра Дрозденко ("Единая Россия"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Андрей Лебедев (ЛДПР), Сергей Лисовский (партия "Зеленые"), Игорь Новиков ("Справедливая Россия – Патриоты – За Правду").
Голосование на выборах в Ленобласти проводится на 1 014 избирательных участках. Кроме того, в шести регионах РФ сформированы экстерриториальные избирательные участки. Таким образом, выборы губернатора Ленинградской областипройдут в общей сложности на 1 058 избирательных участках. В списки избирателей Ленинградской области внесены 1 434 735 человек.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях- пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.