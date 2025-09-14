Явка на выборах губернатора Тамбовской области достигла 44 процентов
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМужчина голосует на избирательном участке №952 в Тамбове
Мужчина голосует на избирательном участке №952 в Тамбове
ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости. Явка избирателей на 10.00 в третий день голосования на выборах губернатора Тамбовской области составила 44,44%, сообщает избирком региона.
"По состоянию на 10.00 14 сентября 2025 года, явка избирателей Тамбовской области на досрочных выборах главы Тамбовской области составила 44,44%. Проголосовало 346 008 избирателей", — говорится в Telegram-канале Тамбовской избирательной комиссии.
Выборы главы Тамбовской области проходят три дня, с 12 по 14 сентября. По данным областного избиркома на 1 июля 2025 года, в Тамбовской области зарегистрированы 888 252 избирателей.
За пост руководителя региона борются пять кандидатов: врио губернатора Евгений Первышов, который выдвинут от Единой России, Андрей Жидков от КПРФ, Павел Плотников от "Справедливой России – Патриоты – За правду", Олег Морозов от ЛДПР и Елена Семилетова от "Новых людей".
В предыдущий раз досрочные выборы главы Тамбовской области проходили 9-11 сентября 2022 года. Тогда явка избирателей составила 57,88%.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходит в 81 регионе России.