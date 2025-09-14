Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах губернатора Тамбовской области достигла 44 процентов - РИА Новости, 14.09.2025
11:43 14.09.2025
Явка на выборах губернатора Тамбовской области достигла 44 процентов
Явка на выборах губернатора Тамбовской области достигла 44 процентов
Явка избирателей на 10.00 в третий день голосования на выборах губернатора Тамбовской области составила 44,44%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 14.09.2025
политика
тамбовская область
россия
республика коми
евгений первышов
павел плотников
олег морозов
единая россия
ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости. Явка избирателей на 10.00 в третий день голосования на выборах губернатора Тамбовской области составила 44,44%, сообщает избирком региона. "По состоянию на 10.00 14 сентября 2025 года, явка избирателей Тамбовской области на досрочных выборах главы Тамбовской области составила 44,44%. Проголосовало 346 008 избирателей", — говорится в Telegram-канале Тамбовской избирательной комиссии. Выборы главы Тамбовской области проходят три дня, с 12 по 14 сентября. По данным областного избиркома на 1 июля 2025 года, в Тамбовской области зарегистрированы 888 252 избирателей. За пост руководителя региона борются пять кандидатов: врио губернатора Евгений Первышов, который выдвинут от Единой России, Андрей Жидков от КПРФ, Павел Плотников от "Справедливой России – Патриоты – За правду", Олег Морозов от ЛДПР и Елена Семилетова от "Новых людей". В предыдущий раз досрочные выборы главы Тамбовской области проходили 9-11 сентября 2022 года. Тогда явка избирателей составила 57,88%. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходит в 81 регионе России.
тамбовская область
россия
республика коми
политика, тамбовская область, россия, республика коми, евгений первышов, павел плотников, олег морозов, единая россия, кпрф, лдпр
Политика, Тамбовская область, Россия, Республика Коми, Евгений Первышов, Павел Плотников, Олег Морозов, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР
Явка на выборах губернатора Тамбовской области достигла 44 процентов

Явка на выборах губернатора Тамбовской области составила 44,44%

ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости. Явка избирателей на 10.00 в третий день голосования на выборах губернатора Тамбовской области составила 44,44%, сообщает избирком региона.
"По состоянию на 10.00 14 сентября 2025 года, явка избирателей Тамбовской области на досрочных выборах главы Тамбовской области составила 44,44%. Проголосовало 346 008 избирателей", — говорится в Telegram-канале Тамбовской избирательной комиссии.
Выборы главы Тамбовской области проходят три дня, с 12 по 14 сентября. По данным областного избиркома на 1 июля 2025 года, в Тамбовской области зарегистрированы 888 252 избирателей.
За пост руководителя региона борются пять кандидатов: врио губернатора Евгений Первышов, который выдвинут от Единой России, Андрей Жидков от КПРФ, Павел Плотников от "Справедливой России – Патриоты – За правду", Олег Морозов от ЛДПР и Елена Семилетова от "Новых людей".
В предыдущий раз досрочные выборы главы Тамбовской области проходили 9-11 сентября 2022 года. Тогда явка избирателей составила 57,88%.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходит в 81 регионе России.
Политика Тамбовская область Россия Республика Коми Евгений Первышов Павел Плотников Олег Морозов Единая Россия КПРФ ЛДПР
 
 
