Явка на выборах губернатора Архангельской области достигла 27 процентов

11:00 14.09.2025
политика
архангельская область
россия
мурманск
александр цыбульский
лдпр
кпрф
единая россия
МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Более 27,5 % избирателей пришли на участки для голосования на выборах губернатора Архангельской области к 10 утра воскресенья, следует из данных региональной избирательной комиссии. "Явка избирателей по состоянию на 10.00 14 сентября 2025 года - 27,51 % (243 722) избирателей приняли участие в голосовании", - говорится в сообщении комиссии. Явка на выборах губернатора Архангельской области в сентябре 2020 года на 10.00 мск составляла 19,45%, тогда голосование было однодневным. В выборах губернатора Архангельской области принимают участие избиратели из двух субъектов Российской Федерации – самой Архангельской области и Ненецкого округа. На территории Архангельской области зарегистрировано свыше 844 тысяч избирателей, на территории Ненецкого округа - почти 34 тысячи избирателей. На пост губернатора Архангельской области претендуют шесть кандидатов. Региональный избирком зарегистрировал Олега Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Марию Харченко (ЛДПР), Наталью Сорокину ("Зеленая альтернатива"), Романа Лябихова (КПРФ), Алексея Буглака (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и действующего губернатора Александра Цыбульского ("Единая Россия"). Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
политика, архангельская область, россия, мурманск, александр цыбульский, лдпр, кпрф, единая россия
Политика, Архангельская область, Россия, Мурманск, Александр Цыбульский, ЛДПР, КПРФ, Единая Россия
Голосование на выборах
Голосование на выборах. Архивное фото
МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Более 27,5 % избирателей пришли на участки для голосования на выборах губернатора Архангельской области к 10 утра воскресенья, следует из данных региональной избирательной комиссии.
"Явка избирателей по состоянию на 10.00 14 сентября 2025 года - 27,51 % (243 722) избирателей приняли участие в голосовании", - говорится в сообщении комиссии.
Явка на выборах губернатора Архангельской области в сентябре 2020 года на 10.00 мск составляла 19,45%, тогда голосование было однодневным.
В выборах губернатора Архангельской области принимают участие избиратели из двух субъектов Российской Федерации – самой Архангельской области и Ненецкого округа. На территории Архангельской области зарегистрировано свыше 844 тысяч избирателей, на территории Ненецкого округа - почти 34 тысячи избирателей. На пост губернатора Архангельской области претендуют шесть кандидатов. Региональный избирком зарегистрировал Олега Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Марию Харченко (ЛДПР), Наталью Сорокину ("Зеленая альтернатива"), Романа Лябихова (КПРФ), Алексея Буглака (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и действующего губернатора Александра Цыбульского ("Единая Россия").
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
