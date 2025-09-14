Явка на выборах губернатора Архангельской области достигла 27 процентов
Явка на выборах губернатора Архангельской области составила 27,51 процента
Голосование на выборах. Архивное фото
МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Более 27,5 % избирателей пришли на участки для голосования на выборах губернатора Архангельской области к 10 утра воскресенья, следует из данных региональной избирательной комиссии.
"Явка избирателей по состоянию на 10.00 14 сентября 2025 года - 27,51 % (243 722) избирателей приняли участие в голосовании", - говорится в сообщении комиссии.
Явка на выборах губернатора Архангельской области в сентябре 2020 года на 10.00 мск составляла 19,45%, тогда голосование было однодневным.
В выборах губернатора Архангельской области принимают участие избиратели из двух субъектов Российской Федерации – самой Архангельской области и Ненецкого округа. На территории Архангельской области зарегистрировано свыше 844 тысяч избирателей, на территории Ненецкого округа - почти 34 тысячи избирателей. На пост губернатора Архангельской области претендуют шесть кандидатов. Региональный избирком зарегистрировал Олега Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Марию Харченко (ЛДПР), Наталью Сорокину ("Зеленая альтернатива"), Романа Лябихова (КПРФ), Алексея Буглака (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и действующего губернатора Александра Цыбульского ("Единая Россия").
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.