Явка на выборах губернатора Ростовской области превысила 46 процентов

Явка на выборах губернатора Ростовской области превысила 46 процентов

Явка избирателей на выборах губернатора Ростовской области на 10.00 третьего дня голосования составила 46,03%, сообщает избирком региона.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Ростовской области на 10.00 третьего дня голосования составила 46,03%, сообщает избирком региона. "46,03% - явка избирателей на выборах губернатора к 10.00 14 сентября", - говорится в сообщении. С учетом ДЭГ проголосовали 1 436 877 жителей Ростовской области. Голосование на выборах губернатора Ростовской области проходит с 12 по 14 сентября. На пост губернатора претендуют: Юрий Слюсарь ("Единая Россия"), Юрий Климченко (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Евгений Бессонов (КПРФ), Сергей Косинов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Денис Фраш (ЛДПР). Голосование в регионе проходит на более чем 2,5 тысячи избирательных участках. В выборах смогут принять участие более 3,1 миллиона избирателей. Согласно данным избиркома региона, в 2020 году в выборах губернатора Ростовской области, которые проводились один день, приняли участие 42,99% избирателей региона.

Варвара Скокшина

