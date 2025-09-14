Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах губернатора Ростовской области превысила 46 процентов - РИА Новости, 14.09.2025
10:33 14.09.2025 (обновлено: 10:34 14.09.2025)
Явка на выборах губернатора Ростовской области превысила 46 процентов
Явка избирателей на выборах губернатора Ростовской области на 10.00 третьего дня голосования составила 46,03%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 14.09.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Ростовской области на 10.00 третьего дня голосования составила 46,03%, сообщает избирком региона. "46,03% - явка избирателей на выборах губернатора к 10.00 14 сентября", - говорится в сообщении. С учетом ДЭГ проголосовали 1 436 877 жителей Ростовской области. Голосование на выборах губернатора Ростовской области проходит с 12 по 14 сентября. На пост губернатора претендуют: Юрий Слюсарь ("Единая Россия"), Юрий Климченко (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Евгений Бессонов (КПРФ), Сергей Косинов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Денис Фраш (ЛДПР). Голосование в регионе проходит на более чем 2,5 тысячи избирательных участках. В выборах смогут принять участие более 3,1 миллиона избирателей. Согласно данным избиркома региона, в 2020 году в выборах губернатора Ростовской области, которые проводились один день, приняли участие 42,99% избирателей региона.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Ростовской области на 10.00 третьего дня голосования составила 46,03%, сообщает избирком региона.
"46,03% - явка избирателей на выборах губернатора к 10.00 14 сентября", - говорится в сообщении. С учетом ДЭГ проголосовали 1 436 877 жителей Ростовской области.
Голосование на выборах губернатора Ростовской области проходит с 12 по 14 сентября. На пост губернатора претендуют: Юрий Слюсарь ("Единая Россия"), Юрий Климченко (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Евгений Бессонов (КПРФ), Сергей Косинов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Денис Фраш (ЛДПР).
Голосование в регионе проходит на более чем 2,5 тысячи избирательных участках. В выборах смогут принять участие более 3,1 миллиона избирателей.
Согласно данным избиркома региона, в 2020 году в выборах губернатора Ростовской области, которые проводились один день, приняли участие 42,99% избирателей региона.
