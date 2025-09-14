https://ria.ru/20250914/ispaniya-2041926504.html
Глава МИД Израиля назвал премьера Испании позором для страны
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал премьер-министра Испании Петро Санчеса и его кабмин позором для страны на фоне протестов в Мадриде в поддержку Палестины.Саар в соцсети Х напомнил о том, что Санчес ранее высказал сожаление из-за отсутствия у Мадрида атомной бомбы, которая могла бы "остановить Израиль". "Сегодня он (Санчес. — Прим. Ред.) призвал демонстрантов выйти на улицы. Пропалестинская толпа услышала подстрекательские лозунги и сорвала велогонку "Вуэльта"", — написал глава МИД. Саар назвал Санчеса и его кабмин "позором для Испании".В воскресенье пропалестинские активисты организовали беспорядки в ходе последнего этапа велогонки "Вуэльта Испании" в Мадриде, в связи с чем соревнование пришлось досрочно прекратить. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как полиция была вынуждена разгонять протестующих с помощью слезоточивого газа.
