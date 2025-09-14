Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Израиля назвал премьера Испании позором для страны - РИА Новости, 15.09.2025
23:37 14.09.2025 (обновлено: 03:12 15.09.2025)
Глава МИД Израиля назвал премьера Испании позором для страны
в мире
испания
мадрид
педро санчес
мид израиля‎
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал премьер-министра Испании Петро Санчеса и его кабмин позором для страны на фоне протестов в Мадриде в поддержку Палестины.Саар в соцсети Х напомнил о том, что Санчес ранее высказал сожаление из-за отсутствия у Мадрида атомной бомбы, которая могла бы "остановить Израиль". "Сегодня он (Санчес. — Прим. Ред.) призвал демонстрантов выйти на улицы. Пропалестинская толпа услышала подстрекательские лозунги и сорвала велогонку "Вуэльта"", — написал глава МИД. Саар назвал Санчеса и его кабмин "позором для Испании".В воскресенье пропалестинские активисты организовали беспорядки в ходе последнего этапа велогонки "Вуэльта Испании" в Мадриде, в связи с чем соревнование пришлось досрочно прекратить. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как полиция была вынуждена разгонять протестующих с помощью слезоточивого газа.
в мире, испания, мадрид, педро санчес, мид израиля‎
В мире, Испания, Мадрид, Педро Санчес, МИД Израиля‎
© AP Photo / Manu FernandezСтолкновения протестующих с полицией во время заключительного этапа велогонки "Вуэльта Испании" в Мадриде, Испания
© AP Photo / Manu Fernandez
Столкновения протестующих с полицией во время заключительного этапа велогонки "Вуэльта Испании" в Мадриде, Испания
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал премьер-министра Испании Петро Санчеса и его кабмин позором для страны на фоне протестов в Мадриде в поддержку Палестины.
Саар в соцсети Х напомнил о том, что Санчес ранее высказал сожаление из-за отсутствия у Мадрида атомной бомбы, которая могла бы "остановить Израиль".
"Сегодня он (Санчес. — Прим. Ред.) призвал демонстрантов выйти на улицы. Пропалестинская толпа услышала подстрекательские лозунги и сорвала велогонку "Вуэльта"", — написал глава МИД.
Саар назвал Санчеса и его кабмин "позором для Испании".
В воскресенье пропалестинские активисты организовали беспорядки в ходе последнего этапа велогонки "Вуэльта Испании" в Мадриде, в связи с чем соревнование пришлось досрочно прекратить. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как полиция была вынуждена разгонять протестующих с помощью слезоточивого газа.
В Мадриде около 100 тысяч человек вышли на акцию во время "Вуэльты"
