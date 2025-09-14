https://ria.ru/20250914/gubernator-2041825695.html

Богомаз проголосовал на выборах главы Брянской области

Богомаз проголосовал на выборах главы Брянской области - РИА Новости, 14.09.2025

Богомаз проголосовал на выборах главы Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что проголосовал на выборах главы региона. 14.09.2025

ТУЛА, 14 сен — РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что проголосовал на выборах главы региона. "Пришел вместе с внучкой Василисой на избирательный участок. Проголосовал, как и все жители, за дальнейшее развитие нашего региона, чтобы область двигалась вперед по тому пути, который был намечен в предыдущие годы вместе с президентом Владимиром Владимировичем Путиным и правительством России", - сообщил он в своем Telegram-канале. Голосование началось 12 сентября. В целях обеспечения безопасности на выборах в шести приграничных районах Брянской области проходило досрочное голосование. В регионе открыт 1041 избирательный участок. На пост губернатора Брянской области претендуют пять человек: действующий глава региона Александр Богомаз ("Единая Россия"), Андрей Архицкий ("КПРФ"), Алексей Тимошков ("СРЗП") и Геннадий Селебин ("Родина"). Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях- проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

