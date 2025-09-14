https://ria.ru/20250914/grekht-2041808917.html
Ирину Гехт избрали главой Ненецкого округа
Ирину Гехт избрали главой Ненецкого округа - РИА Новости, 14.09.2025
Ирину Гехт избрали главой Ненецкого округа
Совет депутатов Ненецкого округа на заседании в воскресенье избрал губернатором региона Ирину Гехт, которая исполняла обязанности главы региона на протяжении... РИА Новости, 14.09.2025
МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Совет депутатов Ненецкого округа на заседании в воскресенье избрал губернатором региона Ирину Гехт, которая исполняла обязанности главы региона на протяжении полугода.Трансляция заседания велась на сайте Совета депутатов НАО. Все кандидаты представили свои предвыборные программы. За кандидатуру Гехт проголосовали 16 народных избранников из 19, присутствовавших на заседании.Руководитель округа избирается депутатами окружного парламента из числа трех кандидатур, предложенных президентом РФ. Президентом РФ Владимиром Путиным для избрания на должность губернатора НАО были представлены врио губернатора Ирина Гехт, депутат окружного собрания Михаил Райн и депутат совета муниципального района "Заполярный район" Татьяна Антипина.Президент РФ Владимир Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа 18 марта, освободив с этой должности Юрия Бездудного. Гехт с мая 2024 года до января 2025 занимала пост председателя правительства Запорожской области.
