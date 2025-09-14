https://ria.ru/20250914/gosuslugi-2041908567.html
В Минцифры объяснили кратковременный сбой в работе портала "Госуслуги"
В Минцифры объяснили кратковременный сбой в работе портала "Госуслуги" - РИА Новости, 14.09.2025
В Минцифры объяснили кратковременный сбой в работе портала "Госуслуги"
Портал "Госуслуги" работает штатно, кратковременная недоступность сервисов была связана с техническими работами "Ростелекома", сообщило Минцифры в своем... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T21:17:00+03:00
2025-09-14T21:17:00+03:00
2025-09-14T21:22:00+03:00
ростелеком
госуслуги
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993103464_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08978a4bed9bedd52e32d71bd237f75f.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Портал "Госуслуги" работает штатно, кратковременная недоступность сервисов была связана с техническими работами "Ростелекома", сообщило Минцифры в своем Telegram-канале."Портал "Госуслуг" функционирует в обычном режиме. На данный момент ИБ-специалисты не фиксируют нарушений в его работе. Некоторые пользователи могли столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов Госуслуг, страницы загружались дольше обычного. Это было связано с работой технической службы ПАО "Ростелеком", - говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, современные системы безопасности и круглосуточный мониторинг киберугроз позволяет обеспечивать высокий уровень защиты от нештатных ситуаций и атак."Эшелонированный механизм позволяет своевременно обнаруживать и предотвращать попытки взлома, гарантируя надёжность хранения и обработки личных данных граждан", - добавили в Минцифры.
https://ria.ru/20250914/tsik-2041899171.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993103464_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_145331ad1f0437ef5d4715087c7a6e03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростелеком, госуслуги, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии
Ростелеком, Госуслуги, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Технологии
В Минцифры объяснили кратковременный сбой в работе портала "Госуслуги"
Минцифры: кратковременная недоступность "Госуслуг" была связана с техработами