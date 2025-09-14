https://ria.ru/20250914/gosuslugi-2041908567.html

В Минцифры объяснили кратковременный сбой в работе портала "Госуслуги"

14.09.2025

В Минцифры объяснили кратковременный сбой в работе портала "Госуслуги"

Портал "Госуслуги" работает штатно, кратковременная недоступность сервисов была связана с техническими работами "Ростелекома", сообщило Минцифры в своем... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T21:17:00+03:00

2025-09-14T21:17:00+03:00

2025-09-14T21:22:00+03:00

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Портал "Госуслуги" работает штатно, кратковременная недоступность сервисов была связана с техническими работами "Ростелекома", сообщило Минцифры в своем Telegram-канале."Портал "Госуслуг" функционирует в обычном режиме. На данный момент ИБ-специалисты не фиксируют нарушений в его работе. Некоторые пользователи могли столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов Госуслуг, страницы загружались дольше обычного. Это было связано с работой технической службы ПАО "Ростелеком", - говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, современные системы безопасности и круглосуточный мониторинг киберугроз позволяет обеспечивать высокий уровень защиты от нештатных ситуаций и атак."Эшелонированный механизм позволяет своевременно обнаруживать и предотвращать попытки взлома, гарантируя надёжность хранения и обработки личных данных граждан", - добавили в Минцифры.

