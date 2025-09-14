Рейтинг@Mail.ru
В ГД ответили на обвинения Запада в нарушении норм международного права
14.09.2025
В ГД ответили на обвинения Запада в нарушении норм международного права
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Заявление Евросоюза о том, что проведение выборов губернатора в Севастополе якобы нарушает нормы международного права, - это грубое вмешательство во внутренние дела России, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. "В Евросоюзе вновь назвали выборы в российском Севастополе "нарушением норм международного права", подчеркнув, что не признают их результаты. Еврочиновники повторяют дежурные мантры о территориальной целостности Украины, полностью игнорируют волеизъявление жителей Крыма и Севастополя. Расцениваем этот выпад в адрес России как грубое вмешательство в наши внутренние дела", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии. Парламентарий добавил, что "западникам" давно пора осознать, что их мнение на результаты выборов в Севастополе повлиять не сможет. Он отметил, что жители города 11 лет назад убедительно высказались за возвращение в состав России, и от этого выбора не отступают, в том числе, голосуя сегодня на выборах. "В Евросоюзе лучше бы вспоминали о праве и его нормах, когда украинские нацисты совершили теракт на Крымском мосту, когда пытались нанести по Крыму и Севастополю ракетные удары - западным же оружием. Но тогда в ЕС предпочли промолчать, а то и вовсе рукоплескали киевским карателям. Удивительное лицемерие", - заключил он. В Севастополе проходят выборы губернатора города и и депутатов Советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов. С 3 по 11 сентября в регионе проходило досрочное голосование. Основные дни для голосования – 12, 13 и 14 сентября, в эти дни работают все 187 участков региона, сообщили в Севастопольской городской комиссии. В выборах губернатора Севастополя принимают участие кандидаты от пяти парламентских партий: Илья Журавлев от ЛДПР, Ирина Салина от партии "Новые люди", Сергей Круглов от "Справедливая Россия – За правду", Геннадий Кушнир от КПРФ и Михаил Развожаев от "Единой России". Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
В ГД ответили на обвинения Запада в нарушении норм международного права

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Заявление Евросоюза о том, что проведение выборов губернатора в Севастополе якобы нарушает нормы международного права, - это грубое вмешательство во внутренние дела России, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
"В Евросоюзе вновь назвали выборы в российском Севастополе "нарушением норм международного права", подчеркнув, что не признают их результаты. Еврочиновники повторяют дежурные мантры о территориальной целостности Украины, полностью игнорируют волеизъявление жителей Крыма и Севастополя. Расцениваем этот выпад в адрес России как грубое вмешательство в наши внутренние дела", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
Парламентарий добавил, что "западникам" давно пора осознать, что их мнение на результаты выборов в Севастополе повлиять не сможет. Он отметил, что жители города 11 лет назад убедительно высказались за возвращение в состав России, и от этого выбора не отступают, в том числе, голосуя сегодня на выборах.
"В Евросоюзе лучше бы вспоминали о праве и его нормах, когда украинские нацисты совершили теракт на Крымском мосту, когда пытались нанести по Крыму и Севастополю ракетные удары - западным же оружием. Но тогда в ЕС предпочли промолчать, а то и вовсе рукоплескали киевским карателям. Удивительное лицемерие", - заключил он.
В Севастополе проходят выборы губернатора города и и депутатов Советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов. С 3 по 11 сентября в регионе проходило досрочное голосование. Основные дни для голосования – 12, 13 и 14 сентября, в эти дни работают все 187 участков региона, сообщили в Севастопольской городской комиссии.
В выборах губернатора Севастополя принимают участие кандидаты от пяти парламентских партий: Илья Журавлев от ЛДПР, Ирина Салина от партии "Новые люди", Сергей Круглов от "Справедливая Россия – За правду", Геннадий Кушнир от КПРФ и Михаил Развожаев от "Единой России".
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
