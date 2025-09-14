https://ria.ru/20250914/gosduma-2041763112.html

В ГД рассказали, за что можно получить штраф при сдаче квартиры в аренду

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Владельцам квартир грозит штраф до пяти тысяч рублей за отказ оформить временную регистрацию для жильцов в случае, если срок аренды превышает 90 дней, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Отказ оформить временную регистрацию жильцу, если срок аренды превышает 90 дней, может повлечь административную ответственность для собственника. В Москве и Санкт-Петербурге штраф составляет от 5000 до 7000 рублей, в других регионах - от 2000 до 5000 рублей. Эти санкции предусмотрены статьей 19.15.2 КоАП РФ", - рассказал Якубовский. По словам парламентария, в ряде случаев штрафа можно избежать, если: арендатор является близким родственником собственника и зарегистрирован по другому адресу, жилье предоставлено на короткий срок - до 90 дней, есть иные законные основания, освобождающие от оформления регистрации, например служебная командировка при наличии подтверждающих документов. "Временная регистрация необходима не только для контроля за миграцией, но и для защиты прав самих жильцов — она позволяет оформить медицинскую помощь, устроить ребёнка в школу или детский сад, получать социальные услуги. Для собственников это способ вести сдачу жилья в рамках закона и избегать претензий со стороны проверяющих органов", - заключил он.

