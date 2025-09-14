Рейтинг@Mail.ru
Слюсарь проголосовал на выборах главы Ростовской области - РИА Новости, 14.09.2025
13:34 14.09.2025
Слюсарь проголосовал на выборах главы Ростовской области
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь проголосовал на выборах главы региона днем в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
политика
ростовская область
ростов-на-дону
юрий слюсарь
единая россия
кпрф
лдпр
единый день голосования — 2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь проголосовал на выборах главы региона днем в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. Слюсарь отдал свой голос на выборах главы региона на одном из избирательных участков на территории Северного жилого массива (СЖМ) в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. Отвечая на вопрос журналистов о том, как он оценивает ход выборов, Слюсарь сказал, что его радует высокая явка. "Конечно, высокая явка. Она пока растет еще, но уже сейчас показывает голосование, что процент высокий. И это очень хорошо, потому что люди неравнодушны, люди вовлекаются в процесс, люди верят, что от их голоса зависит будущее области, будущее каждой семьи, каждого человека", - сказал Слюсарь. Голосование на выборах губернатора Ростовской области проходит с 12 по 14 сентября. На пост губернатора претендуют: Юрий Слюсарь ("Единая Россия"), Юрий Климченко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Евгений Бессонов (КПРФ), Сергей Косинов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Денис Фраш (ЛДПР). Голосование в регионе проходит на более чем 2,5 тысячи избирательных участках. В выборах смогут принять участие более 3,1 миллиона избирателей. Согласно данным избиркома региона, в 2020 году в выборах губернатора Ростовской области, которые проводились один день, приняли участие 42,99% избирателей региона.
ростовская область
ростов-на-дону
политика, ростовская область, ростов-на-дону, юрий слюсарь , единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования — 2025
Политика, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Юрий Слюсарь , Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Единый день голосования — 2025
Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь проголосовал на выборах главы региона днем в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
Слюсарь отдал свой голос на выборах главы региона на одном из избирательных участков на территории Северного жилого массива (СЖМ) в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. Отвечая на вопрос журналистов о том, как он оценивает ход выборов, Слюсарь сказал, что его радует высокая явка.
"Конечно, высокая явка. Она пока растет еще, но уже сейчас показывает голосование, что процент высокий. И это очень хорошо, потому что люди неравнодушны, люди вовлекаются в процесс, люди верят, что от их голоса зависит будущее области, будущее каждой семьи, каждого человека", - сказал Слюсарь.
Голосование на выборах губернатора Ростовской области проходит с 12 по 14 сентября. На пост губернатора претендуют: Юрий Слюсарь ("Единая Россия"), Юрий Климченко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Евгений Бессонов (КПРФ), Сергей Косинов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Денис Фраш (ЛДПР).
Голосование в регионе проходит на более чем 2,5 тысячи избирательных участках. В выборах смогут принять участие более 3,1 миллиона избирателей.
Согласно данным избиркома региона, в 2020 году в выборах губернатора Ростовской области, которые проводились один день, приняли участие 42,99% избирателей региона.
Политика Ростовская область Ростов-на-Дону Юрий Слюсарь Единая Россия КПРФ ЛДПР Единый день голосования — 2025
 
 
