Слюсарь проголосовал на выборах главы Ростовской области

Слюсарь проголосовал на выборах главы Ростовской области

2025-09-14T13:34:00+03:00

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь проголосовал на выборах главы региона днем в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. Слюсарь отдал свой голос на выборах главы региона на одном из избирательных участков на территории Северного жилого массива (СЖМ) в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. Отвечая на вопрос журналистов о том, как он оценивает ход выборов, Слюсарь сказал, что его радует высокая явка. "Конечно, высокая явка. Она пока растет еще, но уже сейчас показывает голосование, что процент высокий. И это очень хорошо, потому что люди неравнодушны, люди вовлекаются в процесс, люди верят, что от их голоса зависит будущее области, будущее каждой семьи, каждого человека", - сказал Слюсарь. Голосование на выборах губернатора Ростовской области проходит с 12 по 14 сентября. На пост губернатора претендуют: Юрий Слюсарь ("Единая Россия"), Юрий Климченко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Евгений Бессонов (КПРФ), Сергей Косинов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Денис Фраш (ЛДПР). Голосование в регионе проходит на более чем 2,5 тысячи избирательных участках. В выборах смогут принять участие более 3,1 миллиона избирателей. Согласно данным избиркома региона, в 2020 году в выборах губернатора Ростовской области, которые проводились один день, приняли участие 42,99% избирателей региона.

