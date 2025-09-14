https://ria.ru/20250914/er-2041928002.html

ЕР лидирует на выборах в Костромской области с 49,18 процента голосов

ЕР лидирует на выборах в Костромской области с 49,18 процента голосов - РИА Новости, 14.09.2025

ЕР лидирует на выборах в Костромской области с 49,18 процента голосов

Партия "Единая Россия" с 49,18% голосов лидирует на выборах в Костромскую областную думу, на втором месте - ЛДПР с 12,95% голосов, свидетельствуют первые данные РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 49,18% голосов лидирует на выборах в Костромскую областную думу, на втором месте - ЛДПР с 12,95% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после подсчета 24,76% протоколов. Согласно данным табло на сайте ЦИК, на третьем месте идет КПРФ с 10,01% голосов, за ней - партия "Новые люди" с 10%, на пятой позиции - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 7,28%, на шестой - Партия пенсионеров с 6,26%, на седьмом месте - "Коммунисты России" с 2,64%. Голосование проходило в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходили прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.

