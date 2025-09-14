Рейтинг@Mail.ru
ЕР лидирует на выборах в Челябинской области с 54,33 процента голосов
23:46 14.09.2025
ЕР лидирует на выборах в Челябинской области с 54,33 процента голосов
Партия "Единая Россия" с 54,33% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Челябинской области восьмого созыва, на втором месте - "Справедливая... РИА Новости, 14.09.2025
политика
челябинская область
единая россия
лдпр
кпрф
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 54,33% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Челябинской области восьмого созыва, на втором месте - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 13,26% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 50,13% протоколов. Согласно данным табло на сайте ЦИК, на третьем месте идет ЛДПР с 9,51% голосов, за ней - партия "Новые люди" с 7,71%, на пятой позиции - Партия пенсионеров с 6,27%, на шестой - КПРФ с 6,04% голосов. Голосование на выборах в законодательное собрание Челябинской области проходило в течение трех дней с 12 по 14 сентября 2025 года. В текущем седьмом созыве регионального парламента были представлены шесть фракций - ЕР (41 депутат), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (семь), КПРФ (четыре), ЛДПР (три), Партия пенсионеров (два) и "Зеленая альтернатива" (один).
политика, челябинская область, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования — 2025
Политика, Челябинская область, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Единый день голосования — 2025
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования
© РИА Новости / Александр Пирагис
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 54,33% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Челябинской области восьмого созыва, на втором месте - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 13,26% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 50,13% протоколов.
Согласно данным табло на сайте ЦИК, на третьем месте идет ЛДПР с 9,51% голосов, за ней - партия "Новые люди" с 7,71%, на пятой позиции - Партия пенсионеров с 6,27%, на шестой - КПРФ с 6,04% голосов.
Голосование на выборах в законодательное собрание Челябинской области проходило в течение трех дней с 12 по 14 сентября 2025 года. В текущем седьмом созыве регионального парламента были представлены шесть фракций - ЕР (41 депутат), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (семь), КПРФ (четыре), ЛДПР (три), Партия пенсионеров (два) и "Зеленая альтернатива" (один).
В Москве подвели предварительные результаты выборов глав регионов
ПолитикаЧелябинская областьЕдиная РоссияЛДПРКПРФЕдиный день голосования — 2025
 
 
