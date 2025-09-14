https://ria.ru/20250914/er-2041927330.html

ЕР лидирует на выборах в Челябинской области с 54,33 процента голосов

ЕР лидирует на выборах в Челябинской области с 54,33 процента голосов - РИА Новости, 14.09.2025

ЕР лидирует на выборах в Челябинской области с 54,33 процента голосов

Партия "Единая Россия" с 54,33% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Челябинской области восьмого созыва, на втором месте - "Справедливая... РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 54,33% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Челябинской области восьмого созыва, на втором месте - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 13,26% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 50,13% протоколов. Согласно данным табло на сайте ЦИК, на третьем месте идет ЛДПР с 9,51% голосов, за ней - партия "Новые люди" с 7,71%, на пятой позиции - Партия пенсионеров с 6,27%, на шестой - КПРФ с 6,04% голосов. Голосование на выборах в законодательное собрание Челябинской области проходило в течение трех дней с 12 по 14 сентября 2025 года. В текущем седьмом созыве регионального парламента были представлены шесть фракций - ЕР (41 депутат), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (семь), КПРФ (четыре), ЛДПР (три), Партия пенсионеров (два) и "Зеленая альтернатива" (один).

