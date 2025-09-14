https://ria.ru/20250914/er-2041917378.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Курганскую областную думу

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 54,74% голосов лидирует на выборах в Курганскую областную думу восьмого созыва после обработки 57,52% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, на втором месте находится ЛДПР с 12,37% голосов, на третьем – КПРФ с 11,41%, за ней – партия "Новые люди" с 6,81% голосов. Партия пенсионеров и "Справедливая Россия – За правду" набирают 6,58% и 6,07% голосов соответственно. Голосование на выборах в Курганскую областную думу проходило в течение трех дней с 12 по 14 сентября 2025 года. В текущем седьмом созыве регионального парламента были представлены пять фракций - ЕР (27 депутатов), КПРФ (три), ЛДПР (два), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Партия пенсионеров (по одному депутату).

