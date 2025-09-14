https://ria.ru/20250914/er-2041917378.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в Курганскую областную думу
"Единая Россия" лидирует на выборах в Курганскую областную думу - РИА Новости, 14.09.2025
"Единая Россия" лидирует на выборах в Курганскую областную думу
Партия "Единая Россия" с 54,74% голосов лидирует на выборах в Курганскую областную думу восьмого созыва после обработки 57,52% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T22:17:00+03:00
2025-09-14T22:17:00+03:00
2025-09-14T22:17:00+03:00
политика
единая россия
лдпр
кпрф
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041899957_0:221:2856:1828_1920x0_80_0_0_1d4d50e46991994073bf66c634d1aa51.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 54,74% голосов лидирует на выборах в Курганскую областную думу восьмого созыва после обработки 57,52% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, на втором месте находится ЛДПР с 12,37% голосов, на третьем – КПРФ с 11,41%, за ней – партия "Новые люди" с 6,81% голосов. Партия пенсионеров и "Справедливая Россия – За правду" набирают 6,58% и 6,07% голосов соответственно. Голосование на выборах в Курганскую областную думу проходило в течение трех дней с 12 по 14 сентября 2025 года. В текущем седьмом созыве регионального парламента были представлены пять фракций - ЕР (27 депутатов), КПРФ (три), ЛДПР (два), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Партия пенсионеров (по одному депутату).
https://ria.ru/20250914/moskva-2041917144.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041899957_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_f157a242be2c69aacbbc4fe7569d9aa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования — 2025
Политика, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Единый день голосования — 2025
"Единая Россия" лидирует на выборах в Курганскую областную думу
"Единая Россия" лидирует на выборах в Курганскую областную думу с 54,74% голосов