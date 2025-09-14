Рейтинг@Mail.ru
ЕР лидирует на выборах в заксобрание Белгородской области - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/er-2041916329.html
ЕР лидирует на выборах в заксобрание Белгородской области
ЕР лидирует на выборах в заксобрание Белгородской области - РИА Новости, 14.09.2025
ЕР лидирует на выборах в заксобрание Белгородской области
Партия "Единая Россия" с 70,04% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Белгородской области, на втором месте – ЛДПР с 9,20%, свидетельствуют... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T22:07:00+03:00
2025-09-14T22:07:00+03:00
политика
белгородская область
единая россия
лдпр
цик рф
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041899837_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_fa1e9dd38e1e07ebdb1ebe205fd8bd4b.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 70,04% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Белгородской области, на втором месте – ЛДПР с 9,20%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 4,40% протоколов. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на третьем месте КПРФ с 8,31%, на четвертом месте – "Справедливая Россия – За правду" с 5,51%.
https://ria.ru/20250914/er-2041916167.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041899837_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_8b69678c6868363537bfd88bdf795f35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, белгородская область, единая россия, лдпр, цик рф, единый день голосования — 2025
Политика, Белгородская область, Единая Россия, ЛДПР, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2025
ЕР лидирует на выборах в заксобрание Белгородской области

ЕР лидирует на выборах в Белгородской области после обработки 4,40% протоколов

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 70,04% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Белгородской области, на втором месте – ЛДПР с 9,20%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 4,40% протоколов.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на третьем месте КПРФ с 8,31%, на четвертом месте – "Справедливая Россия – За правду" с 5,51%.
Сотрудник Участковой избирательной комиссии №41 вскрывает сейф-пакет с бюллетенями после окончания голосования - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Новосибирской области
Вчера, 22:05
 
ПолитикаБелгородская областьЕдиная РоссияЛДПРЦИК РФЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала