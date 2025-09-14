https://ria.ru/20250914/er-2041916329.html
ЕР лидирует на выборах в заксобрание Белгородской области
ЕР лидирует на выборах в заксобрание Белгородской области - РИА Новости, 14.09.2025
ЕР лидирует на выборах в заксобрание Белгородской области
Партия "Единая Россия" с 70,04% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Белгородской области, на втором месте – ЛДПР с 9,20%, свидетельствуют... РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 70,04% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Белгородской области, на втором месте – ЛДПР с 9,20%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 4,40% протоколов. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на третьем месте КПРФ с 8,31%, на четвертом месте – "Справедливая Россия – За правду" с 5,51%.
