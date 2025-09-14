https://ria.ru/20250914/er-2041916329.html

ЕР лидирует на выборах в заксобрание Белгородской области

ЕР лидирует на выборах в заксобрание Белгородской области - РИА Новости, 14.09.2025

ЕР лидирует на выборах в заксобрание Белгородской области

Партия "Единая Россия" с 70,04% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Белгородской области, на втором месте – ЛДПР с 9,20%, свидетельствуют... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T22:07:00+03:00

2025-09-14T22:07:00+03:00

2025-09-14T22:07:00+03:00

политика

белгородская область

единая россия

лдпр

цик рф

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041899837_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_fa1e9dd38e1e07ebdb1ebe205fd8bd4b.jpg

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 70,04% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Белгородской области, на втором месте – ЛДПР с 9,20%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 4,40% протоколов. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на третьем месте КПРФ с 8,31%, на четвертом месте – "Справедливая Россия – За правду" с 5,51%.

https://ria.ru/20250914/er-2041916167.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, белгородская область, единая россия, лдпр, цик рф, единый день голосования — 2025