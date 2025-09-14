https://ria.ru/20250914/er-2041916167.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Новосибирской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Новосибирской области

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 52,44% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Новосибирской области после обработки 58,63% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, на втором месте находится КПРФ с 11,03% голосов, на третьем – ЛДПР с 9,12% голосов. Следом идут "Новые люди" с 7,95%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 7,78%, "Партия пенсионеров" с 6,60%. Партия "Родина" набирает 1,28% голосов, РЭП "Зеленые" - 0,89%. Голосование на выборах в законодательное собрание Новосибирской области проходило в течение трех дней с 12 по 14 сентября 2025 года. Замещению подлежат 76 депутатских мандатов, из которых 38 по партийным по спискам и 38 - по одномандатным избирательным округам. В текущем седьмом созыве заксобрания представлены депутаты шести фракций - ЕР (45 парламентариев), КПРФ (13), ЛДПР (шесть), "Новые люди" (четыре), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Партия пенсионеров (по два), а также трое независимых депутатов.

