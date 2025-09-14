https://ria.ru/20250914/er-2041914713.html
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Воронежской областной думы
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Воронежской областной думы - РИА Новости, 14.09.2025
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Воронежской областной думы
14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Воронежской областной думы с 89,81% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ. Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, после обработки 0,29% протоколов "Единая Россия" набирает 89,81% голосов, КПРФ – 4,06%, ЛДПР – 2,92%, "Справедливая Россия – За правду" – 1,37%, "Новые люди" – 1,04%. Партия "Родина" набирает 0,47% голосов.
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Воронежской областной думы
