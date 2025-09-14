https://ria.ru/20250914/er-2041914713.html

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Воронежской областной думы

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Воронежской областной думы - РИА Новости, 14.09.2025

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Воронежской областной думы

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Воронежской областной думы с 89,81% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T21:52:00+03:00

2025-09-14T21:52:00+03:00

2025-09-14T21:52:00+03:00

политика

единая россия

воронежская областная дума

цик рф

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149527/87/1495278713_0:184:3072:1912_1920x0_80_0_0_26b2de5ddccb95e60bdf2b4c4de5cd64.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Воронежской областной думы с 89,81% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ. Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, после обработки 0,29% протоколов "Единая Россия" набирает 89,81% голосов, КПРФ – 4,06%, ЛДПР – 2,92%, "Справедливая Россия – За правду" – 1,37%, "Новые люди" – 1,04%. Партия "Родина" набирает 0,47% голосов.

https://ria.ru/20250914/er-2041914457.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, единая россия, воронежская областная дума, цик рф, единый день голосования — 2025