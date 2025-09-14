Рейтинг@Mail.ru
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Калужской области
21:50 14.09.2025
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Калужской области
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов законодательного собрания Калужской области с 60,33% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ. Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, после обработки 0,26% протоколов "Единая Россия" набирает 60,33% голосов, "Справедливая Россия – За правду" – 11,41%, ЛДПР – 8,49%, КПРФ – 6,21%, "Новые люди" – 5,96%. "Партия пенсионеров" – 5,2%.
политика, калужская область, единая россия, цик рф, лдпр, единый день голосования — 2025
Политика, Калужская область, Единая Россия, ЦИК РФ, ЛДПР, Единый день голосования — 2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЭмблема партии "Единая Россия"
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Эмблема партии "Единая Россия" . Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов законодательного собрания Калужской области с 60,33% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.
Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, после обработки 0,26% протоколов "Единая Россия" набирает 60,33% голосов, "Справедливая Россия – За правду" – 11,41%, ЛДПР – 8,49%, КПРФ – 6,21%, "Новые люди" – 5,96%. "Партия пенсионеров" – 5,2%.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
ЕР рассчитывает на высокий результат на выборах в Госдуму, заявил Медведев
Политика, Калужская область, Единая Россия, ЦИК РФ, ЛДПР, Единый день голосования — 2025
 
 
