https://ria.ru/20250914/er-2041914457.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Калужской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Калужской области - РИА Новости, 14.09.2025
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Калужской области
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов законодательного собрания Калужской области с 60,33% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T21:50:00+03:00
2025-09-14T21:50:00+03:00
2025-09-14T21:50:00+03:00
политика
калужская область
единая россия
цик рф
лдпр
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155623/11/1556231188_0:26:3232:1844_1920x0_80_0_0_2f6bbfe164e68a1b1f74217829fd8069.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов законодательного собрания Калужской области с 60,33% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ. Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, после обработки 0,26% протоколов "Единая Россия" набирает 60,33% голосов, "Справедливая Россия – За правду" – 11,41%, ЛДПР – 8,49%, КПРФ – 6,21%, "Новые люди" – 5,96%. "Партия пенсионеров" – 5,2%.
https://ria.ru/20250914/rossija-2041910117.html
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155623/11/1556231188_377:0:3108:2048_1920x0_80_0_0_b8d448409b5b91b0a74862dbf97787d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, калужская область, единая россия, цик рф, лдпр, единый день голосования — 2025
Политика, Калужская область, Единая Россия, ЦИК РФ, ЛДПР, Единый день голосования — 2025
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Калужской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Калужской области с 60,33%