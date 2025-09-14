https://ria.ru/20250914/er-2041914457.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Калужской области

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов законодательного собрания Калужской области с 60,33% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ. Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, после обработки 0,26% протоколов "Единая Россия" набирает 60,33% голосов, "Справедливая Россия – За правду" – 11,41%, ЛДПР – 8,49%, КПРФ – 6,21%, "Новые люди" – 5,96%. "Партия пенсионеров" – 5,2%.

