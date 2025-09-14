Рейтинг@Mail.ru
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Челябинской области - РИА Новости, 14.09.2025
20:09 14.09.2025
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Челябинской области
Партия "Единая Россия" с 54,35% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Челябинской области восьмого созыва, на втором месте - "Справедливая... РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 54,35% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Челябинской области восьмого созыва, на втором месте - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 12,62% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 1,06% протоколов. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на третьем месте идет ЛДПР с 10,12% голосов, за ней - КПРФ с 7,26%, на пятом месте - партия "Новые люди" с 7,10% голосов, на шестой позиции - Партия пенсионеров с 5,97% голосов. Голосование на выборах в законодательное собрание Челябинской области проходило в течение трех дней с 12 по 14 сентября 2025 года. В текущем седьмом созыве регионального парламента были представлены шесть фракций - ЕР (41 депутат), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (семь), КПРФ (четыре), ЛДПР (три), Партия пенсионеров (два) и "Зеленая альтернатива" (один).
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии "Единая Россия" . Архивное фото
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
