Эксперт назвал основные преграды в решении палестинского вопроса

БАКУ, 14 сен – РИА Новости. Эксперт по международным конфликтам, военный обозреватель, почетный доктор института истории имени Аббаса-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, доцент Российского государственного социального университета (РГСУ) Олег Кузнецов в беседе с РИА Новости назвал основные преграды в решении палестинского вопроса, несмотря на декларацию ГА ООН о создании Государства Палестина. В пятницу Генассамблея ООН одобрила Нью-Йоркскую декларацию о поддержке решения палестинского вопроса на основе принципа двух государств для двух народов. Также документ призывает ХАМАС освободить израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года, отказаться от контроля над сектором Газа и передать все оружие властям Палестинской национальной автономии. "Существование Палестины исторически и фактически - объективный факт, который теперь уже подкреплен и юридически на международном уровне. Так что можно говорить о том, что справедливость, подорванная де-факто с 1949 года, с момента создания Еврейского государства Израиль, как оно официально именуется, наконец-то восторжествовала. Хотя, если говорить честно, до реального решения палестинского вопроса ещё очень далеко, и на этом пути стоят несколько преград", - сказал собеседник агентства. По его словам, первая преграда - это позиция Израиля, которая в формулировке крайне правого израильского политолога Авигдора Эскинда, звучит так: "Нож тебе в спину, а не Палестину". "Иными словами, времена Голды Меир, которая умоляла арабов не эмигрировать из Хайфы в 1950-е годы безвозвратно ушли в прошлое. Точка выбора, равно как и точка невозврата пройдены. Израиль не потерпит существования арабской Палестины де-факто. Вторая преграда - позиция самих палестинцев", - полагает он. По его мнению, "сегодня палестинская диаспора в мире, опирающаяся на деньги нефтяных шейхов и газовых султанов, не менее влиятельна и могущественна, чем еврейская или армянская". "С ней считается и всерьёз борется даже президент США Дональд Трамп, лишивший ряд университетов государственных грантов за пропаганду антисемитизма, что само по себе является показателем влияния палестинской диаспоры даже в Северной Америке. Для её лидеров и активистов Израиль - враг номер один, мирное сосуществование с которым невозможно", - отметил историк. По словам Кузнецова, третья преграда - позиция арабских стран, часть из которых хотела бы больше дружить с израильтянами, чем с палестинцами. "Из истории мы знаем, что сектор Газа 20 лет был частью Египта, а Западный берег реки Иордан находился в составе Иордании. Однако власти этих стран отказались от палестинских территорий, устав содержать их население. К тому же в Иордании палестинцы хотели совершить государственный переворот против короля Хусейна в сентябре 1970 года. Так что далеко не все арабские страны, включая Египет, Иорданию, Ливан и нынешнюю Сирию, будут рады видеть у своих границ новое арабское государство Палестину", - полагает эксперт. Четвертая преграда, по мнению историка, – эта позиция США. "Официальный Вашингтон при президенте Трампе явно не намерен видеть палестинское государство в какой бы то ни было форме его существования. Именно этим объясняется масштабная военная помощь США действиям Израиля в секторе Газа. Сегодня Вашингтон, скорее, бросит Украину на произвол судьбы, чем смирится с проигрышем Израиля и созданием арабской Палестины, после чего Тель-Авив будет жить в состоянии перманентной экзистенциальной угрозы своего физического уничтожения и истребления", - считает эксперт. По его словам, шестая преграда - создание конфликта между еврейской и палестинской диаспорами в глобальном масштабе. По его мнению, конфликт локального ближневосточного рискует перерасти в общем игровой или цивилизационный. Он считает, что неизвестно, "как на принятие декларации ООН по Палестине отреагируют мировые биржи, но что такая реакция будет - это безусловно, и она станет индикатором того, чего ждать впереди". Эксперт выразил уверенность, что "весь перечисленный комплекс причин и определяет логику поведения Израиля, действиями которого руководит экзистенциальный страх за свое физическое существование и выживание".

