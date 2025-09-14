Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал основные преграды в решении палестинского вопроса - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/ekspert-2041831182.html
Эксперт назвал основные преграды в решении палестинского вопроса
Эксперт назвал основные преграды в решении палестинского вопроса - РИА Новости, 14.09.2025
Эксперт назвал основные преграды в решении палестинского вопроса
Эксперт по международным конфликтам, военный обозреватель, почетный доктор института истории имени Аббаса-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T14:16:00+03:00
2025-09-14T14:16:00+03:00
в мире
израиль
палестина
сша
дональд трамп
голда меир
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2033024592_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8c00da11c12c6942cf50d757b1acb68.jpg
БАКУ, 14 сен – РИА Новости. Эксперт по международным конфликтам, военный обозреватель, почетный доктор института истории имени Аббаса-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, доцент Российского государственного социального университета (РГСУ) Олег Кузнецов в беседе с РИА Новости назвал основные преграды в решении палестинского вопроса, несмотря на декларацию ГА ООН о создании Государства Палестина. В пятницу Генассамблея ООН одобрила Нью-Йоркскую декларацию о поддержке решения палестинского вопроса на основе принципа двух государств для двух народов. Также документ призывает ХАМАС освободить израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года, отказаться от контроля над сектором Газа и передать все оружие властям Палестинской национальной автономии. "Существование Палестины исторически и фактически - объективный факт, который теперь уже подкреплен и юридически на международном уровне. Так что можно говорить о том, что справедливость, подорванная де-факто с 1949 года, с момента создания Еврейского государства Израиль, как оно официально именуется, наконец-то восторжествовала. Хотя, если говорить честно, до реального решения палестинского вопроса ещё очень далеко, и на этом пути стоят несколько преград", - сказал собеседник агентства. По его словам, первая преграда - это позиция Израиля, которая в формулировке крайне правого израильского политолога Авигдора Эскинда, звучит так: "Нож тебе в спину, а не Палестину". "Иными словами, времена Голды Меир, которая умоляла арабов не эмигрировать из Хайфы в 1950-е годы безвозвратно ушли в прошлое. Точка выбора, равно как и точка невозврата пройдены. Израиль не потерпит существования арабской Палестины де-факто. Вторая преграда - позиция самих палестинцев", - полагает он. По его мнению, "сегодня палестинская диаспора в мире, опирающаяся на деньги нефтяных шейхов и газовых султанов, не менее влиятельна и могущественна, чем еврейская или армянская". "С ней считается и всерьёз борется даже президент США Дональд Трамп, лишивший ряд университетов государственных грантов за пропаганду антисемитизма, что само по себе является показателем влияния палестинской диаспоры даже в Северной Америке. Для её лидеров и активистов Израиль - враг номер один, мирное сосуществование с которым невозможно", - отметил историк. По словам Кузнецова, третья преграда - позиция арабских стран, часть из которых хотела бы больше дружить с израильтянами, чем с палестинцами. "Из истории мы знаем, что сектор Газа 20 лет был частью Египта, а Западный берег реки Иордан находился в составе Иордании. Однако власти этих стран отказались от палестинских территорий, устав содержать их население. К тому же в Иордании палестинцы хотели совершить государственный переворот против короля Хусейна в сентябре 1970 года. Так что далеко не все арабские страны, включая Египет, Иорданию, Ливан и нынешнюю Сирию, будут рады видеть у своих границ новое арабское государство Палестину", - полагает эксперт. Четвертая преграда, по мнению историка, – эта позиция США. "Официальный Вашингтон при президенте Трампе явно не намерен видеть палестинское государство в какой бы то ни было форме его существования. Именно этим объясняется масштабная военная помощь США действиям Израиля в секторе Газа. Сегодня Вашингтон, скорее, бросит Украину на произвол судьбы, чем смирится с проигрышем Израиля и созданием арабской Палестины, после чего Тель-Авив будет жить в состоянии перманентной экзистенциальной угрозы своего физического уничтожения и истребления", - считает эксперт. По его словам, шестая преграда - создание конфликта между еврейской и палестинской диаспорами в глобальном масштабе. По его мнению, конфликт локального ближневосточного рискует перерасти в общем игровой или цивилизационный. Он считает, что неизвестно, "как на принятие декларации ООН по Палестине отреагируют мировые биржи, но что такая реакция будет - это безусловно, и она станет индикатором того, чего ждать впереди". Эксперт выразил уверенность, что "весь перечисленный комплекс причин и определяет логику поведения Израиля, действиями которого руководит экзистенциальный страх за свое физическое существование и выживание".
https://ria.ru/20250914/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250912/gossekretar-2041554096.html
https://ria.ru/20250913/izrail-2041600637.html
https://ria.ru/20250911/gaza-2041216905.html
израиль
палестина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2033024592_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_8edc4bb4fa31dc6f3ab829d74752db64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, палестина, сша, дональд трамп, голда меир, оон, генеральная ассамблея оон, хамас
В мире, Израиль, Палестина, США, Дональд Трамп, Голда Меир, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, ХАМАС
Эксперт назвал основные преграды в решении палестинского вопроса

Кузнецов назвал позицию Израиля основной преградой в решении вопроса Палестины

© AP Photo / Mariam DaggaПалестинцы осматривают место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа
Палестинцы осматривают место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© AP Photo / Mariam Dagga
Палестинцы осматривают место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАКУ, 14 сен – РИА Новости. Эксперт по международным конфликтам, военный обозреватель, почетный доктор института истории имени Аббаса-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, доцент Российского государственного социального университета (РГСУ) Олег Кузнецов в беседе с РИА Новости назвал основные преграды в решении палестинского вопроса, несмотря на декларацию ГА ООН о создании Государства Палестина.
В пятницу Генассамблея ООН одобрила Нью-Йоркскую декларацию о поддержке решения палестинского вопроса на основе принципа двух государств для двух народов. Также документ призывает ХАМАС освободить израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года, отказаться от контроля над сектором Газа и передать все оружие властям Палестинской национальной автономии.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Существование Палестины исторически и фактически - объективный факт, который теперь уже подкреплен и юридически на международном уровне. Так что можно говорить о том, что справедливость, подорванная де-факто с 1949 года, с момента создания Еврейского государства Израиль, как оно официально именуется, наконец-то восторжествовала. Хотя, если говорить честно, до реального решения палестинского вопроса ещё очень далеко, и на этом пути стоят несколько преград", - сказал собеседник агентства.
По его словам, первая преграда - это позиция Израиля, которая в формулировке крайне правого израильского политолога Авигдора Эскинда, звучит так: "Нож тебе в спину, а не Палестину".
"Иными словами, времена Голды Меир, которая умоляла арабов не эмигрировать из Хайфы в 1950-е годы безвозвратно ушли в прошлое. Точка выбора, равно как и точка невозврата пройдены. Израиль не потерпит существования арабской Палестины де-факто. Вторая преграда - позиция самих палестинцев", - полагает он.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Рубио встретился с семьями заложников ХАМАС в Газе, пишет Axios
12 сентября, 20:01
По его мнению, "сегодня палестинская диаспора в мире, опирающаяся на деньги нефтяных шейхов и газовых султанов, не менее влиятельна и могущественна, чем еврейская или армянская". "С ней считается и всерьёз борется даже президент США Дональд Трамп, лишивший ряд университетов государственных грантов за пропаганду антисемитизма, что само по себе является показателем влияния палестинской диаспоры даже в Северной Америке. Для её лидеров и активистов Израиль - враг номер один, мирное сосуществование с которым невозможно", - отметил историк.
По словам Кузнецова, третья преграда - позиция арабских стран, часть из которых хотела бы больше дружить с израильтянами, чем с палестинцами.
"Из истории мы знаем, что сектор Газа 20 лет был частью Египта, а Западный берег реки Иордан находился в составе Иордании. Однако власти этих стран отказались от палестинских территорий, устав содержать их население. К тому же в Иордании палестинцы хотели совершить государственный переворот против короля Хусейна в сентябре 1970 года. Так что далеко не все арабские страны, включая Египет, Иорданию, Ливан и нынешнюю Сирию, будут рады видеть у своих границ новое арабское государство Палестину", - полагает эксперт.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
СМИ: Израиль не уведомил США заранее об ударах по лидерам ХАМАС
13 сентября, 07:19
Четвертая преграда, по мнению историка, – эта позиция США.
"Официальный Вашингтон при президенте Трампе явно не намерен видеть палестинское государство в какой бы то ни было форме его существования. Именно этим объясняется масштабная военная помощь США действиям Израиля в секторе Газа. Сегодня Вашингтон, скорее, бросит Украину на произвол судьбы, чем смирится с проигрышем Израиля и созданием арабской Палестины, после чего Тель-Авив будет жить в состоянии перманентной экзистенциальной угрозы своего физического уничтожения и истребления", - считает эксперт.
По его словам, шестая преграда - создание конфликта между еврейской и палестинской диаспорами в глобальном масштабе. По его мнению, конфликт локального ближневосточного рискует перерасти в общем игровой или цивилизационный. Он считает, что неизвестно, "как на принятие декларации ООН по Палестине отреагируют мировые биржи, но что такая реакция будет - это безусловно, и она станет индикатором того, чего ждать впереди".
Эксперт выразил уверенность, что "весь перечисленный комплекс причин и определяет логику поведения Израиля, действиями которого руководит экзистенциальный страх за свое физическое существование и выживание".
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Более 70 человек погибли при израильских ударах по Газе за сутки
11 сентября, 15:12
 
В миреИзраильПалестинаСШАДональд ТрампГолда МеирООНГенеральная Ассамблея ООНХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала