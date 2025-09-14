Явка на выборах губернатора ЕАО достигла 71 процента
Мужчина голосует на выборах губернатора Еврейской автономной области на избирательном участке в городском дворце культуры в Биробиджане
ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Еврейской автономной области на третий день голосования к 15.00 (8.00 мск) составила 71,68%, избирательные участки посетило 83713 человек, сообщает в своём Telegram-канале избирательная комиссия региона.
"По состоянию на 14.09.2025 на 15.00 (8.00 мск - ред.) проголосовало 83713 (71,68 %) избирателей", - говорится в сообщении.
Как уточнили в избиркоме, в городе Биробиджане проголосовало 38552 (68,36 %) избирателей, в Биробиджанском районе - 6958(80,94 %) избирателей, в Ленинском районе – 6877 (70,67 %) избирателей, в Облученском районе - 12693 (69,82 %) избирателей, в Октябрьском районе – 4302 (68,91 %) избирателей, в Смидовичском районе - 14331 (81,23 %) избирателей.
Кандидатами на пост губернатора являются врио губернатора Мария Костюк от партии "Единая Россия", Василий Гладких от ЛДПР, Александр Крупский от "Коммунистов России", Александр Щербина от КПРФ.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
