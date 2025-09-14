https://ria.ru/20250914/eao-2041781431.html

Явка на выборах губернатора ЕАО достигла 71 процента

Явка на выборах губернатора ЕАО достигла 71 процента - РИА Новости, 14.09.2025

Явка на выборах губернатора ЕАО достигла 71 процента

Явка на выборах губернатора Еврейской автономной области на третий день голосования к 15.00 (8.00 мск) составила 71,68%, избирательные участки посетило 83713... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T08:34:00+03:00

2025-09-14T08:34:00+03:00

2025-09-14T08:34:00+03:00

политика

россия

еврейская автономная область

биробиджан

единая россия

лдпр

коммунисты россии

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041449028_0:326:2867:1939_1920x0_80_0_0_c2cccf4f07b561974025f922f9e3a38c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Еврейской автономной области на третий день голосования к 15.00 (8.00 мск) составила 71,68%, избирательные участки посетило 83713 человек, сообщает в своём Telegram-канале избирательная комиссия региона. "По состоянию на 14.09.2025 на 15.00 (8.00 мск - ред.) проголосовало 83713 (71,68 %) избирателей", - говорится в сообщении. Как уточнили в избиркоме, в городе Биробиджане проголосовало 38552 (68,36 %) избирателей, в Биробиджанском районе - 6958(80,94 %) избирателей, в Ленинском районе – 6877 (70,67 %) избирателей, в Облученском районе - 12693 (69,82 %) избирателей, в Октябрьском районе – 4302 (68,91 %) избирателей, в Смидовичском районе - 14331 (81,23 %) избирателей. Кандидатами на пост губернатора являются врио губернатора Мария Костюк от партии "Единая Россия", Василий Гладких от ЛДПР, Александр Крупский от "Коммунистов России", Александр Щербина от КПРФ. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

https://ria.ru/20250914/vybory-2041778361.html

https://ria.ru/20250913/rossiya-2041698605.html

россия

еврейская автономная область

биробиджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, еврейская автономная область, биробиджан, единая россия, лдпр, коммунисты россии, единый день голосования — 2025