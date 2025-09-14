Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах губернатора ЕАО достигла 71 процента - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/eao-2041781431.html
Явка на выборах губернатора ЕАО достигла 71 процента
Явка на выборах губернатора ЕАО достигла 71 процента - РИА Новости, 14.09.2025
Явка на выборах губернатора ЕАО достигла 71 процента
Явка на выборах губернатора Еврейской автономной области на третий день голосования к 15.00 (8.00 мск) составила 71,68%, избирательные участки посетило 83713... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T08:34:00+03:00
2025-09-14T08:34:00+03:00
политика
россия
еврейская автономная область
биробиджан
единая россия
лдпр
коммунисты россии
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041449028_0:326:2867:1939_1920x0_80_0_0_c2cccf4f07b561974025f922f9e3a38c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Еврейской автономной области на третий день голосования к 15.00 (8.00 мск) составила 71,68%, избирательные участки посетило 83713 человек, сообщает в своём Telegram-канале избирательная комиссия региона. "По состоянию на 14.09.2025 на 15.00 (8.00 мск - ред.) проголосовало 83713 (71,68 %) избирателей", - говорится в сообщении. Как уточнили в избиркоме, в городе Биробиджане проголосовало 38552 (68,36 %) избирателей, в Биробиджанском районе - 6958(80,94 %) избирателей, в Ленинском районе – 6877 (70,67 %) избирателей, в Облученском районе - 12693 (69,82 %) избирателей, в Октябрьском районе – 4302 (68,91 %) избирателей, в Смидовичском районе - 14331 (81,23 %) избирателей. Кандидатами на пост губернатора являются врио губернатора Мария Костюк от партии "Единая Россия", Василий Гладких от ЛДПР, Александр Крупский от "Коммунистов России", Александр Щербина от КПРФ. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250914/vybory-2041778361.html
https://ria.ru/20250913/rossiya-2041698605.html
россия
еврейская автономная область
биробиджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041449028_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_41a95ffe06819181a5367f767cfc19bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, еврейская автономная область, биробиджан, единая россия, лдпр, коммунисты россии, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Еврейская автономная область, Биробиджан, Единая Россия, ЛДПР, Коммунисты России, Единый день голосования — 2025
Явка на выборах губернатора ЕАО достигла 71 процента

Явка на выборах губернатора ЕАО на третий день голосования составила 71,68%

© РИА Новости / Александр Музыка | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах губернатора Еврейской автономной области на избирательном участке в городском дворце культуры в Биробиджане
Мужчина голосует на выборах губернатора Еврейской автономной области на избирательном участке в городском дворце культуры в Биробиджане - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Александр Музыка
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на выборах губернатора Еврейской автономной области на избирательном участке в городском дворце культуры в Биробиджане
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Еврейской автономной области на третий день голосования к 15.00 (8.00 мск) составила 71,68%, избирательные участки посетило 83713 человек, сообщает в своём Telegram-канале избирательная комиссия региона.
"По состоянию на 14.09.2025 на 15.00 (8.00 мск - ред.) проголосовало 83713 (71,68 %) избирателей", - говорится в сообщении.
Электронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ Афимолл Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Москве открылись избирательные участки
Вчера, 08:08
Как уточнили в избиркоме, в городе Биробиджане проголосовало 38552 (68,36 %) избирателей, в Биробиджанском районе - 6958(80,94 %) избирателей, в Ленинском районе – 6877 (70,67 %) избирателей, в Облученском районе - 12693 (69,82 %) избирателей, в Октябрьском районе – 4302 (68,91 %) избирателей, в Смидовичском районе - 14331 (81,23 %) избирателей.
Кандидатами на пост губернатора являются врио губернатора Мария Костюк от партии "Единая Россия", Василий Гладких от ЛДПР, Александр Крупский от "Коммунистов России", Александр Щербина от КПРФ.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке в Краснодарской филармонии - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В НОМ оценили организацию голосования в ЕДГ-2025
13 сентября, 17:46
 
ПолитикаРоссияЕврейская автономная областьБиробиджанЕдиная РоссияЛДПРКоммунисты РоссииЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала