https://ria.ru/20250914/deg-2041913436.html

Итоговая явка на онлайн-голосовании составила 90,54 процента

Итоговая явка на онлайн-голосовании составила 90,54 процента - РИА Новости, 14.09.2025

Итоговая явка на онлайн-голосовании составила 90,54 процента

Итоговая явка на дистанционное электронное голосование составила 90,54%, сообщило Минцифры в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T21:45:00+03:00

2025-09-14T21:45:00+03:00

2025-09-14T22:18:00+03:00

единый день голосования — 2025

россия

пермский край

ростовская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041814714_0:297:3112:2048_1920x0_80_0_0_44487bf65125dea6a6b1961fd279ed63.jpg

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Итоговая явка на дистанционное электронное голосование составила 90,54%, сообщило Минцифры в Telegram-канале."Дистанционное электронное голосование завершилось. Всего на федеральной платформе ДЭГ проголосовали более 1,5 миллиона человек", — говорится в публикации. Возрастной состав избирателей в онлайне:В топ регионов по количеству проголосовавших на платформе ДЭГ вошли Свердловская и Ростовская области, Чувашия, Пермский край и Челябинская область.Единый день голосованияЕдиный день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.Всего по стране проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.

https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html

https://ria.ru/20250914/medvedev-2041912381.html

россия

пермский край

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единый день голосования — 2025, россия, пермский край, ростовская область