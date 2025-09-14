https://ria.ru/20250914/buduschee-2041677596.html

Будущему России угрожают зубастые монстры

У вас есть дети? У ваших друзей и знакомых есть дети?Если да, то вы непременно видели в детских руках, кроватках, контейнерах для игрушек, на полках в детских комнатах этих ужасающих монстров — кукол-вампиров, кукол-ведьм с копытами, меховых и пластиковых существ неопределенного пола и возраста, с сиреневыми волосами, голубыми хвостами, рогами, зубами в несколько рядов. Вам страшно, неприятно, смешно, а ребенку нравится. Не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка в самом плохом смысле — это игрушка, которая раз за разом выбрасывается на родительский потребительский рынок для продаж в миллиардных количествах. А попробуй не купи — если до того все дети уже посмотрели мультик с главными героями-монстрами и захотели их себе в коллекцию, если они популярны у соседских детей во дворе, если с ними приходят в детский сад, ими хвастаются в школе друг перед другом ученики младших и средних классов, постят фоточки в школьные чаты. Впрочем, мы знаем примеры вполне себе взрослых людей, которые приносят зубастые игрушки аж на сессии международного экономического форума. Какие после этого могут быть претензии к детям и их родителям? Жертвами игрушечной моды становятся иногда серьезные люди.Индустрия внимания работает по беспощадным алгоритмам: ее задача — создать массовый спрос на новые впечатления, образы, вещи и затем продать максимальному количеству потребителей. С детьми сделать это проще всего: они готовы к новому просто потому, что такова их натура — расти и познавать мир. И вот уже снимается очередной сериал про монстров: еще не успели сценаристы внести правки продюсеров в текст, а фабрики уже отправили на полки магазинов персонажей из будущего кино.В России после выхода фильма "Чебурашка" в магазинах и на маркетплейсах не оказалось ушастого зверя в товарных количествах, никто не просчитывал подобный взрывной потребительский спрос. Наши глобалистские партнеры не допускают таких оплошностей: суммы продаж игрушек по мотивам популярных фильмов исчисляются миллионами и миллиардами долларов ("Черепашки-ниндзя", "Бэтмен", "Трансформеры", "Холодное сердце", "Тачки", "Звездные войны" и другие). Но самое интересное в этом деле — запуск кино как способ продать игрушки. Стоит вспомнить диснеевскую "Историю игрушек" (продано игрушек на сумму более 2,4 миллиарда долларов, продажи начались даже до выхода фильма). Мишки Гамми, Хеллоу Китти — они когда-то были всего лишь игрушками, а теперь всемирно известные персонажи, культовые герои, приносящие огромные деньги.Образы самых популярных игрушек универсальны для всего мира: дети из России, Индии, Непала, США играют в одни и те же игрушки. Можно прекраснодушно помечтать, что это способствует лучшему пониманию между народами. Но нет. Проблема в том, что тут нет равенства и радужных перспектив для всех: придумываются игрушки в нескольких интеллектуальных центрах и вряд ли в их задачи входит развитие национальных традиций и культурных ценностей разных стран мира. Игрушки — это слишком серьезно. Это — инструмент формирования взглядов, вкусов, привычек и ценностей будущих поколений. Никто просто так не отдаст эту власть над детьми, а значит, над миром.Не сказать, что Россия в этой индустрии управления будущим никак не представлена — наши Маша и Медведь популярны во всем мире. В России дети знают и любят Смешариков, Лунтика и его друзей, персонажей "Трех котов" — но это успехи локальные. Наши игры и игрушки не умеют пока завоевывать мир, как ныне популярный корейский зубастик, — за считаные недели. Да и бог бы с ним, с мировым господством. Для начала стоит посмотреть, что происходит в российских детских.Есть ли они вообще — современные популярные доступные родные игрушки? Самобытные, вдохновленные национальными культурными и историческими традициями? Впервые за много лет государственные люди озаботилось этим важнейшим вопросом, организовав конкурс "Родная игрушка". Организаторами стали российское общество "Знание" и "Движение первых", автором идеи, вдохновителем и мотором процесса — Елена Ямпольская, советник президента России, давно увлеченная задачей пересобрать российскую детскую вселенную на основе отечественных традиций и культурного наследия. До того эта важнейшая сфера была отдана на откуп рынку.Придумать игрушку детям мог попытаться каждый — никаких ограничений и отсечений для участия в конкурсе. Если человек (а таких было большинство) не обладал компетенциями разработчика игрушек, методиста, производителя — ему помогала целая команда, чтобы от рисунка, идеи, концепции дойти до этапа прототипирования, создать образец.Придумать новую игрушку детям — сложнейшая задача. Нужно найти идеальную пропорцию между детской жаждой нового и детским же консерватизмом, между обучением и развлечением, между пользой и забавой, между новой формой и проверенным содержанием. В конце концов, что можно придумать нового, если все новое придумано и выпущено до нас?Однако результат почти годовой работы, представленный в Национальном центре "Россия", оказался впечатляющим. Воспитатели детских садов, библиотекари, учителя, родители и даже школьники оказались талантливыми выдумщиками и предложили множество новых и интересных игрушек. Всего 59 финалистов, 59 игрушек, часть из которых автору этого текста захотелось купить немедленно. Игра-бродилка по Пушкиногорью и биографии великого поэта, бизи-борды для малышей с национальными культурными символами — от балалайки до кремлевских башен, пушистые кубики со смайлами-зверушками, набор юного химика, позволяющий проделать опыты Дмитрия Менделеева в домашних условиях, харизматичная роботизированная собака "Арктика", коллекция мишек-профи с нежнейшей шерсткой, рассказывающих детям о взрослых профессиях, наборы для создания домашнего театра в русских традициях, игрушки, выполненные в эстетике народных промыслов России, конструкторы по мотивам картин русских авангардистов, деревянная вселенная раннего Средневековья, книжки-аппликации "под подушку" для самых маленьких, конструктор для юных инженеров, позволяющий самому создать свою первую машину (кстати, идея 16-летнего рязанского школьника Льва Королева). В нашем бы детстве — да такое разнообразие. Теперь задача, чтобы производители игрушек, фабрики и корпорации, поддержали начинание, довели идею по промышленного производства и прилавка. И тогда наполнение детских в России изменится — дома, в детских садах, в игровых и развлекательных центрах появятся новые, интересные современным детям игрушки.Отметили на конкурсе и мультимедийные проекты — мультфильмы и видеоциклы, которые, по идее, могут дать новую генерацию популярных героев-игрушек. Процесс разработки национальных игрушек будет продолжен: на базе Национального центра "Россия" будет сформировано бюро "Родная игрушка", сказал на церемонии награждения победителей конкурса заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Который, кстати, признался в том, что мечтал в детстве о таком наборе юного химика и заигрался на стенде, где был представлен образец.Увидев фотографии классных игрушек-прототипов в моем блоге, многие знакомые мамы и бабушки спросили строго и недоверчиво: "Но где и когда это можно будет купить? И главное, за сколько?" Одна знакомая мама трехлетней малышки написала: "Из магазина с такими игрушками я бы пустая не ушла. Игрушки — наша боль! На этапе погремушек все было отлично, а дальше начались проблемы. Все эти игрушки, которыми завалены прилавки, какие-то неродные. Они — с колониальными лицами".Какая точная формулировка — колониальное лицо игрушечной индустрии. А ведь колониальная игрушечная индустрия может воспитать в детях только колониальное мышление. Хорошо нам знакомые ахи и охи "на Западе — не то что в России", "немецкий порядок — это вам не русская хтонь", "Россия не имеет ни на что права, потому что Россия — зло", "все современное приходит к нам из Европы и Америки", "в этой стране никогда не будет ничего хорошего". На чужих игрушках и чужих мыслях в России успело вырасти уже не одно поколение.Но дело даже не в политике, хотя игрушки — это очень большая политика и конкурс проходил по прямому поручению президента Владимира Путина. Игрушки — это конструирование будущего, где у России есть полный суверенитет, а граждане ее — национально ориентированные, высокообразованные, знающие родную речь, культуру и традиции люди. Дело и в том, что игрушка — это способ научить ребенка любви к себе, к миру и людям, научить творчеству и созиданию. Зубастое существо с копытами и рогами ничему не может научить, оно — способ опрокинуть детское сознание в деструктивные эмоции, а значит, потратить ценное время взросления и обучения как минимум впустую. Злая игрушка, которая навязчиво популяризируется и заполняет пространство детства, — проигрыш, на который наши дети и, значит, наша страна обрекаются заранее. Мода сменится, а плохое никуда не денется.И еще. Для того чтобы придумать добрую игрушку, нужно многое: талант, ум, душа. Чтобы нарисовать и произвести злую игрушку, ничего особенного не нужно — не зря они так похожи друг на друга. Зло вообще очень скучное, в него неинтересно долго играть.

