ПВО сбила за ночь 80 украинских беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 14.09.2025 (обновлено: 09:00 14.09.2025)
ПВО сбила за ночь 80 украинских беспилотников
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 80 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Российские военные сбили: Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, на территории завода КИНЕФ из-за падения обломков дрона произошло возгорание, его ликвидировали. Пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
азовское море, ленинградская область, брянская область, александр дрозденко, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность, республика крым, смоленская область, калужская область, орловская область, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Азовское море, Ленинградская область, Брянская область, Александр Дрозденко, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Безопасность, Республика Крым, Смоленская область, Калужская область, Орловская область, Ростовская область

Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2"
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 80 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские военные сбили:
Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, на территории завода КИНЕФ из-за падения обломков дрона произошло возгорание, его ликвидировали. Пострадавших нет.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на Украине
 
 
