ПВО сбила за ночь 80 украинских беспилотников
ПВО сбила за ночь 80 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.09.2025
ПВО сбила за ночь 80 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 80 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T07:32:00+03:00
2025-09-14T07:32:00+03:00
2025-09-14T09:00:00+03:00
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 80 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Российские военные сбили: Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, на территории завода КИНЕФ из-за падения обломков дрона произошло возгорание, его ликвидировали. Пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
