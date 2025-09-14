https://ria.ru/20250914/bpla-2041776847.html

ПВО сбила за ночь 80 украинских беспилотников

ПВО сбила за ночь 80 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.09.2025

ПВО сбила за ночь 80 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 80 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 80 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Российские военные сбили: Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, на территории завода КИНЕФ из-за падения обломков дрона произошло возгорание, его ликвидировали. Пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

