На выборах губернатора Брянской области лидирует Богомаз с 79,12% голосов
2025-09-14T23:19:00+03:00
2025-09-14T23:19:00+03:00
2025-09-14T23:23:00+03:00
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий глава Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 79,12% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 71,33% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, на втором месте - Андрей Архицкий (КПРФ) с 10,6% голосов, на третьем - Алексей Тимошков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 5,32%, на четвертой позиции - Геннадий Селебин (партия "Родина") с 3,54%.
