https://ria.ru/20250914/bogomaz-2041924600.html

На выборах губернатора Брянской области лидирует Богомаз с 79,12% голосов

На выборах губернатора Брянской области лидирует Богомаз с 79,12% голосов - РИА Новости, 14.09.2025

На выборах губернатора Брянской области лидирует Богомаз с 79,12% голосов

Действующий глава Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 79,12% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T23:19:00+03:00

2025-09-14T23:19:00+03:00

2025-09-14T23:23:00+03:00

политика

брянская область

цик рф

александр богомаз

единая россия

кпрф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024397227_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a20709e168cc4b0da98c0d73e17b4df2.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий глава Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 79,12% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 71,33% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, на втором месте - Андрей Архицкий (КПРФ) с 10,6% голосов, на третьем - Алексей Тимошков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 5,32%, на четвертой позиции - Геннадий Селебин (партия "Родина") с 3,54%.

https://ria.ru/20250914/deg-2041913436.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, брянская область, цик рф, александр богомаз, единая россия, кпрф