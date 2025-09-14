https://ria.ru/20250914/armata-2041801146.html

На базе "Арматы" могут создать боевую машину поддержки танков

На базе "Арматы" могут создать боевую машину поддержки танков

Концерн "Уралвагонзавод" ведёт работу по улучшению Боевой машины поддержки танков (БМПТ), следующая её версия может быть создана на базе танка "Армата", сообщил РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Концерн "Уралвагонзавод" ведёт работу по улучшению Боевой машины поддержки танков (БМПТ), следующая её версия может быть создана на базе танка "Армата", сообщил гендиректор концерна Александр Потапов."Мы не стоим на месте. Новая платформа, это платформа, по сути своей, темы "А", платформа "Армата", - сказал Потапов в программе "Военная приёмка", приуроченной ко Дню танкиста и 105-летию отечественного танкостроения.Предприятия Концерна "Уралвагонзавод" поставляют Российской армии танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М "Прорыв", тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк", а также специальную технику. Все боевые машины УВЗ, как показала спецоперация, обладают большими возможностями для модернизации.С началом СВО объемы выпуска на предприятиях Концерна и поставки продукции в войска кратно увеличились. Ведется постоянная работа по улучшению тактико-технических характеристик боевых машин. За три года в их конструкцию внесено более 200 различных изменений, направленных на повышение их мощи, защищенности и маневренности.

