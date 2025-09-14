https://ria.ru/20250914/arktika-2041801783.html

Гендиректор "Уралвагонзавода" рассказал о выпуске шасси для танка Т-80

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Шасси танка Т-80 показывают высокую эффективность в Арктике, эти машины востребованы в северных регионах России и выпускаются для них, сообщил гендиректор Концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов. "Дело в том, что газотурбинные танки, помимо сегодняшней ситуации, хороши еще и в арктической зоне. А мы должны для себя понимать, что государство у нас большое, территория большая. Поэтому машина на базе шасси Т-80 крайне нужна и крайне востребована. Поэтому она будет выпускаться и выпускается уже", - сказал Потапов в интервью программе "Военная приёмка" на телеканале "Звезда", приуроченной ко Дню танкиста и 105-летию отечественного танкостроения. Предприятия Концерна "Уралвагонзавод" поставляют Российской армии танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М "Прорыв", тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк", а также специальную технику. Все боевые машины УВЗ, как показала спецоперация, обладают большими возможностями для модернизации. С началом СВО объемы выпуска на предприятиях Концерна и поставки продукции в войска кратно увеличились. Ведется постоянная работа по улучшению тактико-технических характеристик боевых машин. За три года в их конструкцию внесено более 200 различных изменений, направленных на повышение их мощи, защищенности и маневренности.

