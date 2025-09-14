Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор "Уралвагонзавода" рассказал о выпуске шасси для танка Т-80 - РИА Новости, 14.09.2025
10:48 14.09.2025
Гендиректор "Уралвагонзавода" рассказал о выпуске шасси для танка Т-80
безопасность
арктика
россия
александр потапов
уралвагонзавод
т-80
т-72б3м
т-90м
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Шасси танка Т-80 показывают высокую эффективность в Арктике, эти машины востребованы в северных регионах России и выпускаются для них, сообщил гендиректор Концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов. "Дело в том, что газотурбинные танки, помимо сегодняшней ситуации, хороши еще и в арктической зоне. А мы должны для себя понимать, что государство у нас большое, территория большая. Поэтому машина на базе шасси Т-80 крайне нужна и крайне востребована. Поэтому она будет выпускаться и выпускается уже", - сказал Потапов в интервью программе "Военная приёмка" на телеканале "Звезда", приуроченной ко Дню танкиста и 105-летию отечественного танкостроения. Предприятия Концерна "Уралвагонзавод" поставляют Российской армии танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М "Прорыв", тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк", а также специальную технику. Все боевые машины УВЗ, как показала спецоперация, обладают большими возможностями для модернизации. С началом СВО объемы выпуска на предприятиях Концерна и поставки продукции в войска кратно увеличились. Ведется постоянная работа по улучшению тактико-технических характеристик боевых машин. За три года в их конструкцию внесено более 200 различных изменений, направленных на повышение их мощи, защищенности и маневренности.
арктика
россия
безопасность, арктика, россия, александр потапов, уралвагонзавод, т-80, т-72б3м, т-90м
Безопасность, Арктика, Россия, Александр Потапов, Уралвагонзавод, Т-80, Т-72Б3М, Т-90М
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80 БВМ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк Т-80 БВМ. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Шасси танка Т-80 показывают высокую эффективность в Арктике, эти машины востребованы в северных регионах России и выпускаются для них, сообщил гендиректор Концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.
"Дело в том, что газотурбинные танки, помимо сегодняшней ситуации, хороши еще и в арктической зоне. А мы должны для себя понимать, что государство у нас большое, территория большая. Поэтому машина на базе шасси Т-80 крайне нужна и крайне востребована. Поэтому она будет выпускаться и выпускается уже", - сказал Потапов в интервью программе "Военная приёмка" на телеканале "Звезда", приуроченной ко Дню танкиста и 105-летию отечественного танкостроения.
Предприятия Концерна "Уралвагонзавод" поставляют Российской армии танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М "Прорыв", тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк", а также специальную технику. Все боевые машины УВЗ, как показала спецоперация, обладают большими возможностями для модернизации.
С началом СВО объемы выпуска на предприятиях Концерна и поставки продукции в войска кратно увеличились. Ведется постоянная работа по улучшению тактико-технических характеристик боевых машин. За три года в их конструкцию внесено более 200 различных изменений, направленных на повышение их мощи, защищенности и маневренности.
БезопасностьАрктикаРоссияАлександр ПотаповУралвагонзаводТ-80Т-72Б3МТ-90М
 
 
