Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ потребовали обсудить использование российских активов, пишут СМИ - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/aktivy-2041885192.html
В ФРГ потребовали обсудить использование российских активов, пишут СМИ
В ФРГ потребовали обсудить использование российских активов, пишут СМИ - РИА Новости, 14.09.2025
В ФРГ потребовали обсудить использование российских активов, пишут СМИ
Немецкая партия "Зеленых" требует от глав двух комитетов бундестага провести слушания экспертов на тему "использования государственных российских активов" в... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T18:36:00+03:00
2025-09-14T18:36:00+03:00
в мире
россия
украина
германия
дональд трамп
фридрих мерц
урсула фон дер ляйен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Немецкая партия "Зеленых" требует от глав двух комитетов бундестага провести слушания экспертов на тему "использования государственных российских активов" в одну из ближайших недель заседаний, сообщает издание Spiegel со ссылкой на два письма в его распоряжении. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. "Они (Зеленые – ред.) требуют от председателя комитета по иностранным делам … Армина Лашета, и главы комитета по делам Европы, своего однопартийца Антона Хофрейтера, провести совместное публичное слушание экспертов "по вопросу использования государственных российских активов в одну из ближайших сессионных недель", - говорится в материале. По информации издания, эта инициатива запущена на фоне заявлений украинского руководства о серьёзной нехватке финансирования оборонной сферы после почти полной остановки поддержки Киева со стороны президента США Дональда Трампа. Недавно побывавшие на Украине депутаты бундестага оценивают финансовый дефицит страны на 2026 год в более чем 50 миллиардов евро, уточняется в статье. Поэтому автор одного из писем, депутат бундестага от "Зеленых" Робин Вагенер, призывает "обсудить на политическом уровне развитие существующего механизма использования замороженных российских активов" с целью "поддержать существующие инициативы по усилению Украины". Он призвал "наконец-то прояснить ситуацию" вместо пустых угроз и указал на отказ канцлера Германии Фридриха Мерца от прежних требований по конфискации активов. Как утверждает издание со ссылкой на европейских дипломатов, якобы и сам Трамп требует от европейцев использовать замороженные активы, называя это условием введения США санкций против России наряду с повышением Европой пошлин в отношении Китая и прекращением закупок российской нефти всеми странами Евросоюза. Позиция Германии по активам якобы тоже постепенно меняется, пишет Spiegel. Издание приводит слова советника Мерца по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтера Зауттера, который заявил в эти выходные в Киеве, что обсуждение проблемы "шло слишком медленно" до того, как с новой инициативой по этому поводу выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Теперь правительство ФРГ намерено "внимательно изучить" ее предложение, которое якобы снимает опасения властей Германии по поводу дестабилизации финансовых рынков, так как не предполагает прямую выплату активов Украине, а делает их лишь средством обеспечения "облигаций" для нее, и позволяет предоставить ей "десятки миллиардов евро" ежегодно, отмечается в статье. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 сентября предложила создать новый "Репарационный кредит" для финансирования Украины на базе доходов замороженных российских активов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия внимательно следит за действиями Брюсселя по этому вопросу. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250913/berlin-2041692702.html
https://ria.ru/20250910/germanija-2040983861.html
https://ria.ru/20250912/nato-2041522403.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, германия, дональд трамп, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, g7
В мире, Россия, Украина, Германия, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, G7
В ФРГ потребовали обсудить использование российских активов, пишут СМИ

Spiegel: "Зеленые" потребовали от бундестага слушания по российским активам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Немецкая партия "Зеленых" требует от глав двух комитетов бундестага провести слушания экспертов на тему "использования государственных российских активов" в одну из ближайших недель заседаний, сообщает издание Spiegel со ссылкой на два письма в его распоряжении.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Демонстрация в Берлине против вовлечения Германии в конфликт на Ближнем Востоке и Украине - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В Берлине прошла демонстрация против вовлечения ФРГ в военные конфликты
13 сентября, 17:13
"Они (Зеленые – ред.) требуют от председателя комитета по иностранным делам … Армина Лашета, и главы комитета по делам Европы, своего однопартийца Антона Хофрейтера, провести совместное публичное слушание экспертов "по вопросу использования государственных российских активов в одну из ближайших сессионных недель", - говорится в материале.
По информации издания, эта инициатива запущена на фоне заявлений украинского руководства о серьёзной нехватке финансирования оборонной сферы после почти полной остановки поддержки Киева со стороны президента США Дональда Трампа. Недавно побывавшие на Украине депутаты бундестага оценивают финансовый дефицит страны на 2026 год в более чем 50 миллиардов евро, уточняется в статье.
Поэтому автор одного из писем, депутат бундестага от "Зеленых" Робин Вагенер, призывает "обсудить на политическом уровне развитие существующего механизма использования замороженных российских активов" с целью "поддержать существующие инициативы по усилению Украины". Он призвал "наконец-то прояснить ситуацию" вместо пустых угроз и указал на отказ канцлера Германии Фридриха Мерца от прежних требований по конфискации активов.
Как утверждает издание со ссылкой на европейских дипломатов, якобы и сам Трамп требует от европейцев использовать замороженные активы, называя это условием введения США санкций против России наряду с повышением Европой пошлин в отношении Китая и прекращением закупок российской нефти всеми странами Евросоюза.
Американский ракетный комплекс Patriot в Польше - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
ФРГ не применяла Patriot для обезвреживания дронов над Польшей
10 сентября, 15:40
Позиция Германии по активам якобы тоже постепенно меняется, пишет Spiegel. Издание приводит слова советника Мерца по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтера Зауттера, который заявил в эти выходные в Киеве, что обсуждение проблемы "шло слишком медленно" до того, как с новой инициативой по этому поводу выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Теперь правительство ФРГ намерено "внимательно изучить" ее предложение, которое якобы снимает опасения властей Германии по поводу дестабилизации финансовых рынков, так как не предполагает прямую выплату активов Украине, а делает их лишь средством обеспечения "облигаций" для нее, и позволяет предоставить ей "десятки миллиардов евро" ежегодно, отмечается в статье.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 сентября предложила создать новый "Репарационный кредит" для финансирования Украины на базе доходов замороженных российских активов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия внимательно следит за действиями Брюсселя по этому вопросу.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В Германии заявили о вероятности большой войны в Европе
12 сентября, 17:38
 
В миреРоссияУкраинаГерманияДональд ТрампФридрих МерцУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала