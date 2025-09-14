Рейтинг@Mail.ru
Геомагнитная активность усилится в воскресенье - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/aktivnost-2041800972.html
Геомагнитная активность усилится в воскресенье
Геомагнитная активность усилится в воскресенье - РИА Новости, 14.09.2025
Геомагнитная активность усилится в воскресенье
Геомагнитная активность усилится в воскресенье на фоне попадания Земли в область солнечного ветра, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T10:39:00+03:00
2025-09-14T10:39:00+03:00
земля
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037594103_0:232:1024:808_1920x0_80_0_0_8dd947fc1c87eb4415b8e48c609eb17d.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Геомагнитная активность усилится в воскресенье на фоне попадания Земли в область солнечного ветра, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — в течение суток ожидается усиление геомагнитной активности, связанное с ростом скорости солнечного ветра. Вспышечная активность — низкая, с возможность незначительного роста, без рисков для Земли", - говорится в сообщении. Отмечается, что за прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность низкой без рисков для Земли. Ранее учёные Лаборатории сообщили, что что 11 сентября в результате вращения Солнца корональная дыра вышла в центр видимого солнечного диска. Таким образом, потоки высокоскоростного солнечного ветра были направлены в сторону Земли. Заметные геомагнитные возмущения на Земле из-за корональной дыры на Солнце, как сообщили ранее в Лаборатории, начнутся в середине 14 сентября, но сильных бурь не ожидается. Пик от корональной дыры наступит до 16 сентября. Всего же прохождение Землёй потоков солнечного ветра может занять до шести суток. С сентября 2025 года геомагнитная активность оказалась нетипично высокой. За первые 10 дней месяца произошло три магнитных бури, по сравнению всего с одной за весь август. Кроме того, наблюдалась необычно бурная реакция магнитосферы на совсем слабые воздействия.
https://ria.ru/20250914/moskva-2041775482.html
https://ria.ru/20250911/rost-2041105616.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037594103_0:147:1024:915_1920x0_80_0_0_827eeb8f5ee924b00f8e4c6a8539a5f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук
Земля, Российская академия наук
Геомагнитная активность усилится в воскресенье

Геомагнитная активность усилится в воскресенье из-за солнечного ветра

© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramСолнце
Солнце - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Геомагнитная активность усилится в воскресенье на фоне попадания Земли в область солнечного ветра, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Замена асфальтобетонного покрытия в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Москве обновился суточный рекорд атмосферного давления
Вчера, 07:21
"Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — в течение суток ожидается усиление геомагнитной активности, связанное с ростом скорости солнечного ветра. Вспышечная активность — низкая, с возможность незначительного роста, без рисков для Земли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность низкой без рисков для Земли.
Ранее учёные Лаборатории сообщили, что что 11 сентября в результате вращения Солнца корональная дыра вышла в центр видимого солнечного диска. Таким образом, потоки высокоскоростного солнечного ветра были направлены в сторону Земли.
Заметные геомагнитные возмущения на Земле из-за корональной дыры на Солнце, как сообщили ранее в Лаборатории, начнутся в середине 14 сентября, но сильных бурь не ожидается. Пик от корональной дыры наступит до 16 сентября. Всего же прохождение Землёй потоков солнечного ветра может занять до шести суток.
С сентября 2025 года геомагнитная активность оказалась нетипично высокой. За первые 10 дней месяца произошло три магнитных бури, по сравнению всего с одной за весь август. Кроме того, наблюдалась необычно бурная реакция магнитосферы на совсем слабые воздействия.
Солнце и планета Земля - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Ученые рассказали о росте активности Солнца
11 сентября, 08:49
 
ЗемляРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала