Геомагнитная активность усилится в воскресенье

Геомагнитная активность усилится в воскресенье

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Геомагнитная активность усилится в воскресенье на фоне попадания Земли в область солнечного ветра, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — в течение суток ожидается усиление геомагнитной активности, связанное с ростом скорости солнечного ветра. Вспышечная активность — низкая, с возможность незначительного роста, без рисков для Земли", - говорится в сообщении. Отмечается, что за прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность низкой без рисков для Земли. Ранее учёные Лаборатории сообщили, что что 11 сентября в результате вращения Солнца корональная дыра вышла в центр видимого солнечного диска. Таким образом, потоки высокоскоростного солнечного ветра были направлены в сторону Земли. Заметные геомагнитные возмущения на Земле из-за корональной дыры на Солнце, как сообщили ранее в Лаборатории, начнутся в середине 14 сентября, но сильных бурь не ожидается. Пик от корональной дыры наступит до 16 сентября. Всего же прохождение Землёй потоков солнечного ветра может занять до шести суток. С сентября 2025 года геомагнитная активность оказалась нетипично высокой. За первые 10 дней месяца произошло три магнитных бури, по сравнению всего с одной за весь август. Кроме того, наблюдалась необычно бурная реакция магнитосферы на совсем слабые воздействия.

