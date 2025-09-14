https://ria.ru/20250914/aktivnost-2041800972.html
Геомагнитная активность усилится в воскресенье
Геомагнитная активность усилится в воскресенье - РИА Новости, 14.09.2025
Геомагнитная активность усилится в воскресенье
Геомагнитная активность усилится в воскресенье на фоне попадания Земли в область солнечного ветра, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T10:39:00+03:00
2025-09-14T10:39:00+03:00
2025-09-14T10:39:00+03:00
земля
российская академия наук
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Геомагнитная активность усилится в воскресенье на фоне попадания Земли в область солнечного ветра, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — в течение суток ожидается усиление геомагнитной активности, связанное с ростом скорости солнечного ветра. Вспышечная активность — низкая, с возможность незначительного роста, без рисков для Земли", - говорится в сообщении. Отмечается, что за прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность низкой без рисков для Земли. Ранее учёные Лаборатории сообщили, что что 11 сентября в результате вращения Солнца корональная дыра вышла в центр видимого солнечного диска. Таким образом, потоки высокоскоростного солнечного ветра были направлены в сторону Земли. Заметные геомагнитные возмущения на Земле из-за корональной дыры на Солнце, как сообщили ранее в Лаборатории, начнутся в середине 14 сентября, но сильных бурь не ожидается. Пик от корональной дыры наступит до 16 сентября. Всего же прохождение Землёй потоков солнечного ветра может занять до шести суток. С сентября 2025 года геомагнитная активность оказалась нетипично высокой. За первые 10 дней месяца произошло три магнитных бури, по сравнению всего с одной за весь август. Кроме того, наблюдалась необычно бурная реакция магнитосферы на совсем слабые воздействия.
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Геомагнитная активность усилится в воскресенье на фоне попадания Земли в область солнечного ветра, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — в течение суток ожидается усиление геомагнитной активности, связанное с ростом скорости солнечного ветра. Вспышечная активность — низкая, с возможность незначительного роста, без рисков для Земли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность низкой без рисков для Земли
.
Ранее учёные Лаборатории сообщили, что что 11 сентября в результате вращения Солнца корональная дыра вышла в центр видимого солнечного диска. Таким образом, потоки высокоскоростного солнечного ветра были направлены в сторону Земли.
Заметные геомагнитные возмущения на Земле из-за корональной дыры на Солнце, как сообщили ранее в Лаборатории, начнутся в середине 14 сентября, но сильных бурь не ожидается. Пик от корональной дыры наступит до 16 сентября. Всего же прохождение Землёй потоков солнечного ветра может занять до шести суток.
С сентября 2025 года геомагнитная активность оказалась нетипично высокой. За первые 10 дней месяца произошло три магнитных бури, по сравнению всего с одной за весь август. Кроме того, наблюдалась необычно бурная реакция магнитосферы на совсем слабые воздействия.