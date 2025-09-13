https://ria.ru/20250913/zharov-2041731611.html

Умер бард Александр Жаров

Умер бард Александр Жаров - РИА Новости, 13.09.2025

Умер бард Александр Жаров

Известный советский и российский бард, руководитель клуба самодеятельной песни Александр Жаров умер на 69-м году жизни, сообщил областной клуб авторской песни... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T20:16:00+03:00

2025-09-13T20:16:00+03:00

2025-09-13T21:02:00+03:00

культура

новокуйбышевск

самарская область

сызрань

александр жаров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041731427_0:0:1534:863_1920x0_80_0_0_75b28af0bc37ab34c07fea5b8559605e.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Известный советский и российский бард, руководитель клуба самодеятельной песни Александр Жаров умер на 69-м году жизни, сообщил областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина в соцсети "ВКонтакте". "Седьмого сентября после продолжительной болезни скончался Жаров Александр Васильевич, более 40 лет руководивший движением авторской песни в городе Новокуйбышевск", — говорится в публикации.Жаров родился 2 августа 1957 года в Новокуйбышевске, окончил нефтехимический техникум и политехнический институт по специальности инженер-химик-механик. В 1980-м увлекся авторской песней, стал активным участником городского клуба самодеятельной песни, а впоследствии — его бессменным руководителем. "Несколько лет возглавлял службу технического обеспечения Грушинского фестиваля, многие годы руководил его первой эстрадой. Исполнитель, архивист. Турист-байдарочник, организатор городского конкурса "Песня, гитара и я" и слетов клубов авторской песни под Новокуйбышевском", — рассказали в объединении. В его репертуаре около 400 песен разных авторов. Музыкант организовывал концерты, которые проходили в Сызрани, Самаре, Тольятти, Димитровграде, Ульяновске. "Друзья и близкие запомнят Александра Васильевича как талантливого, думающего исполнителя авторской песни, как сильного, отзывчивого, доброго человека с большим сердцем", — сказано в публикации. Простились с Жаровым 10 сентября.

новокуйбышевск

самарская область

сызрань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новокуйбышевск, самарская область, сызрань, александр жаров