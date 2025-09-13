Рейтинг@Mail.ru
Умер бард Александр Жаров
Культура
 
20:16 13.09.2025 (обновлено: 21:02 13.09.2025)
Умер бард Александр Жаров
Умер бард Александр Жаров
Известный советский и российский бард, руководитель клуба самодеятельной песни Александр Жаров умер на 69-м году жизни
культура
новокуйбышевск
самарская область
сызрань
александр жаров
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Известный советский и российский бард, руководитель клуба самодеятельной песни Александр Жаров умер на 69-м году жизни, сообщил областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина в соцсети "ВКонтакте". &quot;Седьмого сентября после продолжительной болезни скончался Жаров Александр Васильевич, более 40 лет руководивший движением авторской песни в городе Новокуйбышевск&quot;, — говорится в публикации.Жаров родился 2 августа 1957 года в Новокуйбышевске, окончил нефтехимический техникум и политехнический институт по специальности инженер-химик-механик. В 1980-м увлекся авторской песней, стал активным участником городского клуба самодеятельной песни, а впоследствии — его бессменным руководителем. "Несколько лет возглавлял службу технического обеспечения Грушинского фестиваля, многие годы руководил его первой эстрадой. Исполнитель, архивист. Турист-байдарочник, организатор городского конкурса "Песня, гитара и я" и слетов клубов авторской песни под Новокуйбышевском", — рассказали в объединении. В его репертуаре около 400 песен разных авторов. Музыкант организовывал концерты, которые проходили в Сызрани, Самаре, Тольятти, Димитровграде, Ульяновске. "Друзья и близкие запомнят Александра Васильевича как талантливого, думающего исполнителя авторской песни, как сильного, отзывчивого, доброго человека с большим сердцем", — сказано в публикации. Простились с Жаровым 10 сентября.
новокуйбышевск, самарская область, сызрань, александр жаров
Умер бард Александр Жаров

Бард Александр Жаров умер в возрасте 68 лет в самарском Новокуйбышевске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Известный советский и российский бард, руководитель клуба самодеятельной песни Александр Жаров умер на 69-м году жизни, сообщил областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина в соцсети "ВКонтакте".
"Седьмого сентября после продолжительной болезни скончался Жаров Александр Васильевич, более 40 лет руководивший движением авторской песни в городе Новокуйбышевск", — говорится в публикации.

Жаров родился 2 августа 1957 года в Новокуйбышевске, окончил нефтехимический техникум и политехнический институт по специальности инженер-химик-механик. В 1980-м увлекся авторской песней, стал активным участником городского клуба самодеятельной песни, а впоследствии — его бессменным руководителем.
"Несколько лет возглавлял службу технического обеспечения Грушинского фестиваля, многие годы руководил его первой эстрадой. Исполнитель, архивист. Турист-байдарочник, организатор городского конкурса "Песня, гитара и я" и слетов клубов авторской песни под Новокуйбышевском", — рассказали в объединении.
В его репертуаре около 400 песен разных авторов. Музыкант организовывал концерты, которые проходили в Сызрани, Самаре, Тольятти, Димитровграде, Ульяновске.
"Друзья и близкие запомнят Александра Васильевича как талантливого, думающего исполнителя авторской песни, как сильного, отзывчивого, доброго человека с большим сердцем", — сказано в публикации.
Простились с Жаровым 10 сентября.
 
