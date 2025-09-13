Умер бард Александр Жаров
Бард Александр Жаров умер в возрасте 68 лет в самарском Новокуйбышевске
Александр Жаров. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Известный советский и российский бард, руководитель клуба самодеятельной песни Александр Жаров умер на 69-м году жизни, сообщил областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина в соцсети "ВКонтакте".
"Седьмого сентября после продолжительной болезни скончался Жаров Александр Васильевич, более 40 лет руководивший движением авторской песни в городе Новокуйбышевск", — говорится в публикации.
Жаров родился 2 августа 1957 года в Новокуйбышевске, окончил нефтехимический техникум и политехнический институт по специальности инженер-химик-механик. В 1980-м увлекся авторской песней, стал активным участником городского клуба самодеятельной песни, а впоследствии — его бессменным руководителем.
"Несколько лет возглавлял службу технического обеспечения Грушинского фестиваля, многие годы руководил его первой эстрадой. Исполнитель, архивист. Турист-байдарочник, организатор городского конкурса "Песня, гитара и я" и слетов клубов авторской песни под Новокуйбышевском", — рассказали в объединении.
В его репертуаре около 400 песен разных авторов. Музыкант организовывал концерты, которые проходили в Сызрани, Самаре, Тольятти, Димитровграде, Ульяновске.
"Друзья и близкие запомнят Александра Васильевича как талантливого, думающего исполнителя авторской песни, как сильного, отзывчивого, доброго человека с большим сердцем", — сказано в публикации.
Простились с Жаровым 10 сентября.