Ученые предупреждали о землетрясении на Камчатке, заявили в РАН - РИА Новости, 13.09.2025
02:10 13.09.2025
Ученые предупреждали о землетрясении на Камчатке, заявили в РАН
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Землетрясение на Камчатке, которое произошло в июле, не стало неожиданным - ученые спрогнозировали за год и предупредили власти региона, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Однако уровень сейсмической активности на Камчатке остается экстремально высоким спустя полтора месяца. "Мы прогнозировали это землетрясение и еще за год предупредили власти Камчатки и Сахалина о возможном землетрясении, вулканической активности и цунами", - сказал Красников. По его словам, надо отдать должное властям, которые провели большую работу по укреплению зданий, - поэтому серьезных последствий удалось избежать. "Сейчас мы видим, что в течение полугода могут еще наблюдаться афтершоки, но основное напряжение на участке примерно 500-600 километров снято. На севере и юге Камчатки при этом напряжение определенное осталось, и там возможны новые землетрясения в какой-то перспективе", - добавил ученый.
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Землетрясение на Камчатке, которое произошло в июле, не стало неожиданным - ученые спрогнозировали за год и предупредили власти региона, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Однако уровень сейсмической активности на Камчатке остается экстремально высоким спустя полтора месяца.
"Мы прогнозировали это землетрясение и еще за год предупредили власти Камчатки и Сахалина о возможном землетрясении, вулканической активности и цунами", - сказал Красников.
По его словам, надо отдать должное властям, которые провели большую работу по укреплению зданий, - поэтому серьезных последствий удалось избежать.
"Сейчас мы видим, что в течение полугода могут еще наблюдаться афтершоки, но основное напряжение на участке примерно 500-600 километров снято. На севере и юге Камчатки при этом напряжение определенное осталось, и там возможны новые землетрясения в какой-то перспективе", - добавил ученый.
