Явка на выборах губернатора Курской области составила 43,88 процента

Явка на досрочных выборах губернатора Курской области на 20.00 субботы составила 43,88%, сообщил региональный избирком. РИА Новости, 13.09.2025

КУРСК, 13 сен – РИА Новости. Явка на досрочных выборах губернатора Курской области на 20.00 субботы составила 43,88%, сообщил региональный избирком. "По итогам голосования на досрочных выборах губернатора Курской области на 20.00 мск 13 сентября, проголосовали 379 286 избирателей, что составляет 43,88% от общей численности избирателей региона", - говорится в Telegram-канале избиркома региона. Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области проходило с 9 по 11 сентября, основное голосование проходит с 12 по 14 сентября. Всего в регионе открыты 756 избирательных участков, а также 18 временных участков в ПВР Курской области. По данным областного избиркома на 1 июля, общая численность избирателей Курской области составляет 866 703 человека. На должность губернатора претендуют четыре кандидата: депутат Курской облдумы Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Курской облдумы Алексей Бобовников от КПРФ, депутат Курской облдумы Алексей Томанов от ЛДПР и врио губернатора Александр Хинштейн от "Единой России".

