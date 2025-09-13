https://ria.ru/20250913/vybory-2041730051.html

В Новгородской области на выборы губернатора пришла "Баба Яга"

В Новгородской области на выборы губернатора пришла "Баба Яга" - РИА Новости, 13.09.2025

В Новгородской области на выборы губернатора пришла "Баба Яга"

Избирательница в костюме Бабы Яги пришла на досрочные выборы губернатора Новгородской области в деревне в Старорусском округе, сообщает территориальное... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T20:07:00+03:00

2025-09-13T20:07:00+03:00

2025-09-13T20:07:00+03:00

россия

новгородская область

москва

александра дронова

ольга ефимова

единая россия

кпрф

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041727450_0:156:1280:876_1920x0_80_0_0_2232ca033d639dd6da910d7c80d44346.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Избирательница в костюме Бабы Яги пришла на досрочные выборы губернатора Новгородской области в деревне в Старорусском округе, сообщает территориальное общественное самоуправление (ТОС) деревни в соцсетях. На опубликованных в "ВКонтакте" фотографиях женщина в костюме Бабы Яги пришла голосовать на избирательный участок в деревне Соболево, который располагается в беседке на улице. После голосования она сфотографировалась с остальными избирателями. "Сегодня в нашем ТОС "Соболево" свою активную гражданскую позицию в ЕДГ проявили не только все жители, сделав свой выбор, но и наша Баба Яга!" - сообщили в ТОС. Досрочное голосование на выборах губернатора Новгородской области проходит три дня: с 12 по 14 сентября. В регионе для избирателей доступно и дистанционное электронное голосование. Впервые новгородцы могут проголосовать на выборах губернатора Новгородской области в Москве на 14 экстерриториальных избирательных участках. В выборах смогут принять участие более 470 тысяч человек. Явка на 15.00 мск во второй день голосования с учетом ДЭГ составила 25,96%. На пост губернатора региона претендуют пять зарегистрированных кандидатов: врио губернатора Александр Дронов ("Единая Россия"), Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Чурсинов (ЛДПР). Кроме того, на территории Новгородской области проходят выборы депутатов органов местного самоуправления в 15 муниципальных округах, в том числе в 11 вновь образованных муниципальных округах. Всего замещению подлежат 222 мандата. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

https://ria.ru/20250913/javka-2041698152.html

https://ria.ru/20250913/golosovanie-2041639829.html

https://ria.ru/20250913/robot-2041683187.html

россия

новгородская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, новгородская область, москва, александра дронова, ольга ефимова, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования — 2025