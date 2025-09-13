Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области на выборы губернатора пришла "Баба Яга"
20:07 13.09.2025
В Новгородской области на выборы губернатора пришла "Баба Яга"
В Новгородской области на выборы губернатора пришла "Баба Яга" - РИА Новости, 13.09.2025
В Новгородской области на выборы губернатора пришла "Баба Яга"
Избирательница в костюме Бабы Яги пришла на досрочные выборы губернатора Новгородской области в деревне в Старорусском округе, сообщает территориальное... РИА Новости, 13.09.2025
россия
новгородская область
москва
александра дронова
ольга ефимова
единая россия
кпрф
лдпр
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Избирательница в костюме Бабы Яги пришла на досрочные выборы губернатора Новгородской области в деревне в Старорусском округе, сообщает территориальное общественное самоуправление (ТОС) деревни в соцсетях. На опубликованных в "ВКонтакте" фотографиях женщина в костюме Бабы Яги пришла голосовать на избирательный участок в деревне Соболево, который располагается в беседке на улице. После голосования она сфотографировалась с остальными избирателями. "Сегодня в нашем ТОС "Соболево" свою активную гражданскую позицию в ЕДГ проявили не только все жители, сделав свой выбор, но и наша Баба Яга!" - сообщили в ТОС. Досрочное голосование на выборах губернатора Новгородской области проходит три дня: с 12 по 14 сентября. В регионе для избирателей доступно и дистанционное электронное голосование. Впервые новгородцы могут проголосовать на выборах губернатора Новгородской области в Москве на 14 экстерриториальных избирательных участках. В выборах смогут принять участие более 470 тысяч человек. Явка на 15.00 мск во второй день голосования с учетом ДЭГ составила 25,96%. На пост губернатора региона претендуют пять зарегистрированных кандидатов: врио губернатора Александр Дронов ("Единая Россия"), Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Чурсинов (ЛДПР). Кроме того, на территории Новгородской области проходят выборы депутатов органов местного самоуправления в 15 муниципальных округах, в том числе в 11 вновь образованных муниципальных округах. Всего замещению подлежат 222 мандата. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
россия
новгородская область
москва
2025
россия, новгородская область, москва, александра дронова, ольга ефимова, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования — 2025
Россия, Новгородская область, Москва, Александра Дронова, Ольга Ефимова, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Единый день голосования — 2025
В Новгородской области на выборы губернатора пришла "Баба Яга"

Избирательница в костюме Бабы Яги пришла на выборы новгородского губернатора

Избирательница в костюме Бабы Яги пришла на досрочные выборы губернатора Новгородской области в деревне в Старорусском округе
Избирательница в костюме Бабы Яги пришла на досрочные выборы губернатора Новгородской области в деревне в Старорусском округе - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© Фото : ТОС "д.СОБОЛЕВО"
Избирательница в костюме Бабы Яги пришла на досрочные выборы губернатора Новгородской области в деревне в Старорусском округе
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Избирательница в костюме Бабы Яги пришла на досрочные выборы губернатора Новгородской области в деревне в Старорусском округе, сообщает территориальное общественное самоуправление (ТОС) деревни в соцсетях.
На опубликованных в "ВКонтакте" фотографиях женщина в костюме Бабы Яги пришла голосовать на избирательный участок в деревне Соболево, который располагается в беседке на улице. После голосования она сфотографировалась с остальными избирателями.
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В Новгородской области явка на выборах губернатора превысила 25 процентов
Вчера, 17:46
«
"Сегодня в нашем ТОС "Соболево" свою активную гражданскую позицию в ЕДГ проявили не только все жители, сделав свой выбор, но и наша Баба Яга!" - сообщили в ТОС.
Досрочное голосование на выборах губернатора Новгородской области проходит три дня: с 12 по 14 сентября. В регионе для избирателей доступно и дистанционное электронное голосование. Впервые новгородцы могут проголосовать на выборах губернатора Новгородской области в Москве на 14 экстерриториальных избирательных участках. В выборах смогут принять участие более 470 тысяч человек. Явка на 15.00 мск во второй день голосования с учетом ДЭГ составила 25,96%.
На пост губернатора региона претендуют пять зарегистрированных кандидатов: врио губернатора Александр Дронов ("Единая Россия"), Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Чурсинов (ЛДПР).
Кроме того, на территории Новгородской области проходят выборы депутатов органов местного самоуправления в 15 муниципальных округах, в том числе в 11 вновь образованных муниципальных округах. Всего замещению подлежат 222 мандата.
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Более 80% зарегистрировавшихся на ДЭГ уже приняли участие в голосовании
Вчера, 12:25
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Робот компании Промобот в общественном штабе по наблюдению за голосованием во время выборов губернатора Пермского края в Перми - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В Пермском крае за выборами начал наблюдать робот
Вчера, 16:04
 
Россия Новгородская область Москва Александра Дронова Ольга Ефимова Единая Россия КПРФ ЛДПР Единый день голосования — 2025
 
 
