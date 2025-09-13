https://ria.ru/20250913/vsu-2041594383.html

Бойцы "Востока" уничтожили пункты размещения ВСУ в Днепропетровской области

Расчёты РСЗО "Ураган" группировки войск "Восток" уничтожили пункты размещения ВСУ в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T05:13:00+03:00

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Расчёты РСЗО "Ураган" группировки войск "Восток" уничтожили пункты размещения ВСУ в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. "В районе села Калиновское Днепропетровской области военнослужащие разведывательного подразделения выявили район, в котором украинские боевики оборудовали блиндажи для размещения личного состава. По полученным координатам расчёты реактивной системы залпового огня "Ураган" нанесли огневое поражение. В результате серии точных ударов уничтожены инженерные сооружения, огневые точки и личный состав ВСУ", - говорится в сообщении.

