Бойцы "Востока" уничтожили пункты размещения ВСУ в Днепропетровской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 13.09.2025
Бойцы "Востока" уничтожили пункты размещения ВСУ в Днепропетровской области
Расчёты РСЗО "Ураган" группировки войск "Восток" уничтожили пункты размещения ВСУ в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Расчёты РСЗО "Ураган" группировки войск "Восток" уничтожили пункты размещения ВСУ в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. "В районе села Калиновское Днепропетровской области военнослужащие разведывательного подразделения выявили район, в котором украинские боевики оборудовали блиндажи для размещения личного состава. По полученным координатам расчёты реактивной системы залпового огня "Ураган" нанесли огневое поражение. В результате серии точных ударов уничтожены инженерные сооружения, огневые точки и личный состав ВСУ", - говорится в сообщении.
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Расчёты РСЗО "Ураган" группировки войск "Восток" уничтожили пункты размещения ВСУ в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В районе села Калиновское Днепропетровской области военнослужащие разведывательного подразделения выявили район, в котором украинские боевики оборудовали блиндажи для размещения личного состава. По полученным координатам расчёты реактивной системы залпового огня "Ураган" нанесли огневое поражение. В результате серии точных ударов уничтожены инженерные сооружения, огневые точки и личный состав ВСУ", - говорится в сообщении.
