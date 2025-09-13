https://ria.ru/20250913/volgograd-2041603854.html
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения - РИА Новости, 13.09.2025
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
2025-09-13T08:21:00+03:00
2025-09-13T08:21:00+03:00
2025-09-13T08:21:00+03:00
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет", - написал Кореняко в Telegram-канале. Он отметил, что экипажи воздушных средств, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет.
