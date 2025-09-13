Рейтинг@Mail.ru
На выборах в Севастополе проголосовал столетний ветеран войны
23:39 13.09.2025
На выборах в Севастополе проголосовал столетний ветеран войны
На выборах в Севастополе проголосовал столетний ветеран войны - РИА Новости, 13.09.2025
На выборах в Севастополе проголосовал столетний ветеран войны
Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Латоха, отметивший в июле 100-летний юбилей и активно увлекающийся шахматами, лично пришел на избирательный участок,... РИА Новости, 13.09.2025
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Латоха, отметивший в июле 100-летний юбилей и активно увлекающийся шахматами, лично пришел на избирательный участок, чтобы принять участие в выборах губернатора региона, сообщает Севастопольская городская избирательная комиссия. В Севастополе в субботу проходит второй день основного голосования на выборах губернатора города и депутатов Советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов. С 3 по 11 сентября в регионе проходило досрочное голосование. &quot;Сегодня на избирательном участке №159 Нахимовского района было по-настоящему светло и торжественно. Свой голос пришёл отдать ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха, отметивший вековой юбилей в июле этого года&quot;, - говорится в Telegram-канале избиркома.Ветерана на участке для голосования поздравили глава Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова, секретарь избиркома города Ирина Адмаева и секретарь Запорожской избирательной комиссии Елена Сивенкова. В избирательной комиссии напомнили, что Михаил Латоха увлекается шахматами, решает различные шахматные задачи и играет с севастопольскими ребятами из Малой академии наук. В этой связи члены Севизбиркома подарили ветерану большую шахматную энциклопедию. Явка избирателей на выборах в Севастополе к 15.00 субботы достигла почти 52%, что превышает итоговую явку на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2020 году, сообщил Севгоризбирком. В выборах губернатора Севастополя принимают участие кандидаты от пяти парламентских партий: Илья Журавлев от ЛДПР, Ирина Салина от партии "Новые люди", Сергей Круглов от "Справедливая Россия – За правду", Геннадий Кушнир от КПРФ и Михаил Развожаев от "Единой России".
На выборах в Севастополе проголосовал столетний ветеран войны

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Латоха, отметивший в июле 100-летний юбилей и активно увлекающийся шахматами, лично пришел на избирательный участок, чтобы принять участие в выборах губернатора региона, сообщает Севастопольская городская избирательная комиссия.
В Севастополе в субботу проходит второй день основного голосования на выборах губернатора города и депутатов Советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов. С 3 по 11 сентября в регионе проходило досрочное голосование.
"Сегодня на избирательном участке №159 Нахимовского района было по-настоящему светло и торжественно. Свой голос пришёл отдать ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха, отметивший вековой юбилей в июле этого года", - говорится в Telegram-канале избиркома.

Ветерана на участке для голосования поздравили глава Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова, секретарь избиркома города Ирина Адмаева и секретарь Запорожской избирательной комиссии Елена Сивенкова.
В избирательной комиссии напомнили, что Михаил Латоха увлекается шахматами, решает различные шахматные задачи и играет с севастопольскими ребятами из Малой академии наук. В этой связи члены Севизбиркома подарили ветерану большую шахматную энциклопедию.
Явка избирателей на выборах в Севастополе к 15.00 субботы достигла почти 52%, что превышает итоговую явку на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2020 году, сообщил Севгоризбирком.
В выборах губернатора Севастополя принимают участие кандидаты от пяти парламентских партий: Илья Журавлев от ЛДПР, Ирина Салина от партии "Новые люди", Сергей Круглов от "Справедливая Россия – За правду", Геннадий Кушнир от КПРФ и Михаил Развожаев от "Единой России".
