Польша подняла в небо авиацию из-за активности БПЛА на Украине
ВВС Польши подняли в небо из-за активности БПЛА в приграничных районах Украины
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 сен — РИА Новости. Польские военные подняли в небо авиацию из-за активности БПЛА в приграничных районах Украины, сообщило оперативное командование родов вооруженных сил.
"В связи с угрозой ударов беспилотных летательных аппаратов в приграничных с Республикой Польша районах Украины в нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация. Для обеспечения безопасности нашего воздушного пространства оперативный командующий Вооруженными силами Польши задействовал все необходимые процедуры. Польские и союзные самолеты действуют в воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли максимальной степени готовности", — говорится в заявлении.
Отмечается, что операция носит превентивный характер и направлена на обеспечение безопасности.
Инцидент с БПЛА в Польше
В среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.
Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.
Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.
Президент США Дональд Трамп в четверг допустил, что инцидент с дронами в Польше мог быть ошибкой. Глава Белого дома высказал недовольство этой ситуацией и выразил надежду на то, что она закончится.
Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.