В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В Николаевской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в Николаевской области звучит более двух часов, в Волынской, Черниговской и Сумской областях - более часа. В 17.33 (совпадает с мск) тревога расширилась на Кировоградскую, Одесскую области, а также в некоторых районах Днепропетровской области.
Также сигнал тревоги звучит в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
