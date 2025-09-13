https://ria.ru/20250913/ukraina-2041646416.html
СМИ раскрыли, что Макрон на самом деле думает об Украине
в мире
украина
франция
париж
эммануэль макрон
колумбийский университет
нато
кир стармер
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что вина за кризис на Украине лежит на НАТО, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, его слова передает издание Il Fatto Quotidiano."Макрон вручил мне орден Почетного легиона, а в частной беседе сказал то, чего не говорит публично: эта война — вина НАТО. Я хочу, чтобы об этом знали, потому что мне это неприятно", — рассказал Сакс.На прошлой неделе в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский президент заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева.В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
Сакс: Макрон возлагает вину за конфликт на Украине на НАТО