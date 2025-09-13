Рейтинг@Mail.ru
"Просто позор": в Европе возмутились из-за слов фон дер Ляйен об Украине - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:47 13.09.2025 (обновлено: 09:57 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/ukraina-2041595642.html
"Просто позор": в Европе возмутились из-за слов фон дер Ляйен об Украине
"Просто позор": в Европе возмутились из-за слов фон дер Ляйен об Украине - РИА Новости, 13.09.2025
"Просто позор": в Европе возмутились из-за слов фон дер Ляйен об Украине
Ежегодное обращение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен превратилось в позорную попытку выпрашивания денег в поддержку Украины, заявил лидер французской... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T05:47:00+03:00
2025-09-13T09:57:00+03:00
в мире
украина
европа
киев
урсула фон дер ляйен
флориан филиппо
владимир зеленский
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041616275_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_1b4b6cbc4dbabce9bddd98a1e2527097.jpg
МОСКВА, 13 cен — РИА Новости. Ежегодное обращение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен превратилось в позорную попытку выпрашивания денег в поддержку Украины, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала."Она (Урсула фон дер Ляйен. — Прим. Ред.) зачем-то говорит, что на сегодняшний день размер помощи Украине составляет 170 миллиардов евро, но ей понадобится больше. Это просто позор", — сказал он.По словам политика, Владимир Зеленский не раз просил, чтобы Европа взяла на себя финансовые расходы на выплату заработной платы военным ВСУ."Она (Фон дер Ляйен. — Прим. Ред.) будет поддерживать инвестиции в потенциал вооруженных сил. Хорошо, хорошо, мы заплатим. Хотя остальных (Страны ЕС. — Прим. Ред.) и не спрашивали, нужно ли им это, или нет", — добавил Филиппо.В четверг Урсула фон дер Ляйен выступила с ежегодным обращением к Европейскому парламенту, заявив о необходимости профинансировать Киев за счет блокированных российских активов. Она также объявила о новой программе сотрудничества с Украиной и о том, что Европа выделит шесть миллиардов евро и вступит в альянс по беспилотникам с Киевом.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратил внимание, что глава Еврокомиссии в своей речи 35 раз произнесла слово "Украина".В начале сентября "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" в Европейском парламенте, являющийся второй по численности фракцией, предложил вынести вотум недоверия фон дер Ляйен. Авторы инициативы обвиняют ее в том, что ЕК без мандата заключила с США соглашение, наносящее ущерб интересам Евросоюза, и исключила национальные парламенты из процесса ратификации торгового договора с Меркосур. Кроме того, по их мнению, она отказывается вводить санкции против Израиля, несмотря на "нападения, равносильные геноциду" в Газе. Еврокомиссию также упрекают в бездействии на фоне социального и экономического кризиса.
https://ria.ru/20250912/kosmos-2041567107.html
https://ria.ru/20250627/votum-2025743063.html
https://ria.ru/20250826/makron-2037544141.html
украина
европа
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041616275_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_9f8a728b6d54bc8938930a814d7ab396.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, киев, урсула фон дер ляйен, флориан филиппо, владимир зеленский, еврокомиссия, вооруженные силы украины, патриот
В мире, Украина, Европа, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Флориан Филиппо, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины, Патриот
"Просто позор": в Европе возмутились из-за слов фон дер Ляйен об Украине

Филиппо назвал позором просьбы фон дер Ляйен выделить деньги Киеву

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает с ежегодным обращением к Европейскому парламенту
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает с ежегодным обращением к Европейскому парламенту - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает с ежегодным обращением к Европейскому парламенту
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 cен — РИА Новости. Ежегодное обращение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен превратилось в позорную попытку выпрашивания денег в поддержку Украины, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.
"Она (Урсула фон дер Ляйен. — Прим. Ред.) зачем-то говорит, что на сегодняшний день размер помощи Украине составляет 170 миллиардов евро, но ей понадобится больше. Это просто позор", — сказал он.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
"Не говорите Урсуле". Журналист поддел фон дер Ляйен по поводу России
12 сентября, 21:29
По словам политика, Владимир Зеленский не раз просил, чтобы Европа взяла на себя финансовые расходы на выплату заработной платы военным ВСУ.
"Она (Фон дер Ляйен. — Прим. Ред.) будет поддерживать инвестиции в потенциал вооруженных сил. Хорошо, хорошо, мы заплатим. Хотя остальных (Страны ЕС. — Прим. Ред.) и не спрашивали, нужно ли им это, или нет", — добавил Филиппо.
В четверг Урсула фон дер Ляйен выступила с ежегодным обращением к Европейскому парламенту, заявив о необходимости профинансировать Киев за счет блокированных российских активов. Она также объявила о новой программе сотрудничества с Украиной и о том, что Европа выделит шесть миллиардов евро и вступит в альянс по беспилотникам с Киевом.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Урсула фон дер Ляйен получила неожиданный удар, пишут СМИ
27 июня, 10:30
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратил внимание, что глава Еврокомиссии в своей речи 35 раз произнесла слово "Украина".
В начале сентября "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" в Европейском парламенте, являющийся второй по численности фракцией, предложил вынести вотум недоверия фон дер Ляйен. Авторы инициативы обвиняют ее в том, что ЕК без мандата заключила с США соглашение, наносящее ущерб интересам Евросоюза, и исключила национальные парламенты из процесса ратификации торгового договора с Меркосур. Кроме того, по их мнению, она отказывается вводить санкции против Израиля, несмотря на "нападения, равносильные геноциду" в Газе. Еврокомиссию также упрекают в бездействии на фоне социального и экономического кризиса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Европе поменяют начальство: Урсула уходит, чтобы пришел Макрон
26 августа, 08:00
 
В миреУкраинаЕвропаКиевУрсула фон дер ЛяйенФлориан ФилиппоВладимир ЗеленскийЕврокомиссияВооруженные силы УкраиныПатриот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала