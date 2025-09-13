"Просто позор": в Европе возмутились из-за слов фон дер Ляйен об Украине
Филиппо назвал позором просьбы фон дер Ляйен выделить деньги Киеву
© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает с ежегодным обращением к Европейскому парламенту
МОСКВА, 13 cен — РИА Новости. Ежегодное обращение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен превратилось в позорную попытку выпрашивания денег в поддержку Украины, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.
"Она (Урсула фон дер Ляйен. — Прим. Ред.) зачем-то говорит, что на сегодняшний день размер помощи Украине составляет 170 миллиардов евро, но ей понадобится больше. Это просто позор", — сказал он.
По словам политика, Владимир Зеленский не раз просил, чтобы Европа взяла на себя финансовые расходы на выплату заработной платы военным ВСУ.
В четверг Урсула фон дер Ляйен выступила с ежегодным обращением к Европейскому парламенту, заявив о необходимости профинансировать Киев за счет блокированных российских активов. Она также объявила о новой программе сотрудничества с Украиной и о том, что Европа выделит шесть миллиардов евро и вступит в альянс по беспилотникам с Киевом.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратил внимание, что глава Еврокомиссии в своей речи 35 раз произнесла слово "Украина".
В начале сентября "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" в Европейском парламенте, являющийся второй по численности фракцией, предложил вынести вотум недоверия фон дер Ляйен. Авторы инициативы обвиняют ее в том, что ЕК без мандата заключила с США соглашение, наносящее ущерб интересам Евросоюза, и исключила национальные парламенты из процесса ратификации торгового договора с Меркосур. Кроме того, по их мнению, она отказывается вводить санкции против Израиля, несмотря на "нападения, равносильные геноциду" в Газе. Еврокомиссию также упрекают в бездействии на фоне социального и экономического кризиса.
