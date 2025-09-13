Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке сняли угрозу цунами после землетрясения - РИА Новости, 13.09.2025
09:28 13.09.2025
На Камчатке сняли угрозу цунами после землетрясения
На Камчатке сняли угрозу цунами после землетрясения - РИА Новости, 13.09.2025
На Камчатке сняли угрозу цунами после землетрясения
Угроза цунами для побережья Камчатского края полностью снята после землетрясения в Тихом океане, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T09:28:00+03:00
2025-09-13T09:28:00+03:00
происшествия
камчатка
камчатский край
тихий океан
владимир солодов
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен – РИА Новости. Угроза цунами для побережья Камчатского края полностью снята после землетрясения в Тихом океане, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю."Угроза цунами для берегов Камчатки снята", – проинформировали в главке со ссылкой на Камчатский центр наблюдения и предупреждения о цунами. В ведомстве уточнили, что подхода волны вблизи населённых пунктов зафиксировано не было. Угроза цунами была связана с землетрясением, которое произошло у берегов Камчатки сегодня в 14.37 по камчатскому времени (05.37 мск). По уточненной информации сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 7,4. Ранее в субботу в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН сообщили, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки - подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова. При этом Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщала о магнитуде 7,7, а Национальное управление океанических и атмосферных исследований США - о магнитуде 7,5. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов после мощного афтершока объявил режим повышенной готовности. Специалисты приступили к осмотру зданий на предмет повреждений. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки.
камчатка
камчатский край
тихий океан
происшествия, камчатка, камчатский край, тихий океан, владимир солодов, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Тихий океан, Владимир Солодов, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке сняли угрозу цунами после землетрясения

Для берегов Камчатки сняли угрозу цунами после землетрясения

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен – РИА Новости. Угроза цунами для побережья Камчатского края полностью снята после землетрясения в Тихом океане, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
"Угроза цунами для берегов Камчатки снята", – проинформировали в главке со ссылкой на Камчатский центр наблюдения и предупреждения о цунами.
В ведомстве уточнили, что подхода волны вблизи населённых пунктов зафиксировано не было.
Угроза цунами была связана с землетрясением, которое произошло у берегов Камчатки сегодня в 14.37 по камчатскому времени (05.37 мск). По уточненной информации сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 7,4.
Ранее в субботу в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН сообщили, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки - подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова. При этом Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщала о магнитуде 7,7, а Национальное управление океанических и атмосферных исследований США - о магнитуде 7,5.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов после мощного афтершока объявил режим повышенной готовности. Специалисты приступили к осмотру зданий на предмет повреждений.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки.
ПроисшествияКамчаткаКамчатский крайТихий океанВладимир СолодовРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
