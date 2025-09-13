https://ria.ru/20250913/ugroza-2041612249.html

На Камчатке сняли угрозу цунами после землетрясения

На Камчатке сняли угрозу цунами после землетрясения

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен – РИА Новости. Угроза цунами для побережья Камчатского края полностью снята после землетрясения в Тихом океане, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю."Угроза цунами для берегов Камчатки снята", – проинформировали в главке со ссылкой на Камчатский центр наблюдения и предупреждения о цунами. В ведомстве уточнили, что подхода волны вблизи населённых пунктов зафиксировано не было. Угроза цунами была связана с землетрясением, которое произошло у берегов Камчатки сегодня в 14.37 по камчатскому времени (05.37 мск). По уточненной информации сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 7,4. Ранее в субботу в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН сообщили, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки - подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова. При этом Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщала о магнитуде 7,7, а Национальное управление океанических и атмосферных исследований США - о магнитуде 7,5. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов после мощного афтершока объявил режим повышенной готовности. Специалисты приступили к осмотру зданий на предмет повреждений. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки.

