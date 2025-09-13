Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке объявили угрозу цунами - РИА Новости, 13.09.2025
06:26 13.09.2025
На Камчатке объявили угрозу цунами
Власти Камчатского края объявили угрозу цунами после сильного землетрясения магнитудой 6,3, произошедшего у восточного побережья полуострова. РИА Новости, 13.09.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен - РИА Новости. Власти Камчатского края объявили угрозу цунами после сильного землетрясения магнитудой 6,3, произошедшего у восточного побережья полуострова."Объявлена угроза цунами. Просим быть особенно внимательными при посещении Халактырского пляжа и других цунами-опасных районов", - написал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в Telegram-канале.Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и быть внимательными к информации из официальных источников.Землетрясение стало очередным в серии афтершоков после мощного подземного толчка магнитудой 8,8, произошедшего на Камчатке 30 июля.Ранее в субботу в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН сообщили, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки - подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова. При этом Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщала о магнитуде 7,7, а Национальное управление океанических и атмосферных исследований США - о магнитуде 7,5.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен - РИА Новости. Власти Камчатского края объявили угрозу цунами после сильного землетрясения магнитудой 6,3, произошедшего у восточного побережья полуострова.
"Объявлена угроза цунами. Просим быть особенно внимательными при посещении Халактырского пляжа и других цунами-опасных районов", - написал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в Telegram-канале.
Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и быть внимательными к информации из официальных источников.
Землетрясение стало очередным в серии афтершоков после мощного подземного толчка магнитудой 8,8, произошедшего на Камчатке 30 июля.
Ранее в субботу в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН сообщили, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки - подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова. При этом Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщала о магнитуде 7,7, а Национальное управление океанических и атмосферных исследований США - о магнитуде 7,5.
