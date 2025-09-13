https://ria.ru/20250913/svo-2041733254.html

Минобороны показало кадры с освобождением Новониколаевки

Минобороны показало кадры с освобождением Новониколаевки

Минобороны показало кадры с освобождением Новониколаевки

13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры освобождения военнослужащими группировки "Восток" населенного пункта Новониколаевка в Днепропетровской области.В Министерстве обороны РФ сообщили, что в ходе активного наступления военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Новониколаевка в Днепропетровской области.На видео от Минобороны РФ показано, как ВС РФ уничтожают технику и живую силу врага, также на кадрах освобождения населенного пункта показаны бойцы РФ, которые держат российские триколоры в руках.

россия

днепропетровская область

2025

