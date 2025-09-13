https://ria.ru/20250913/svo-2041637855.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток"
Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах Днепропетровской и Запорожской областей
2025-09-13T12:11:00+03:00
2025-09-13T12:11:00+03:00
2025-09-13T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
днепропетровская область
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах Днепропетровской и Запорожской областей, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Коломийцы, Калиновское Днепропетровской области, Червоное и Дорожнянка Запорожской области", - говорится в сводке российского ведомства."ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, 10 автомобилей и 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожен склад материальных средств", - добавили в МО РФ.
россия
запорожская область
днепропетровская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток"
