Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 13.09.2025 (обновлено: 12:16 13.09.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток"
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах Днепропетровской и Запорожской областей, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Коломийцы, Калиновское Днепропетровской области, Червоное и Дорожнянка Запорожской области", - говорится в сводке российского ведомства."ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, 10 автомобилей и 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожен склад материальных средств", - добавили в МО РФ.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток"

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах Днепропетровской и Запорожской областей, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Коломийцы, Калиновское Днепропетровской области, Червоное и Дорожнянка Запорожской области", - говорится в сводке российского ведомства.
"ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, 10 автомобилей и 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожен склад материальных средств", - добавили в МО РФ.
