США проведут консультации с НАТО по инциденту с дронами в Польше

США проведут консультации с НАТО по инциденту с дронами в Польше

2025-09-13T21:49:00+03:00

в мире

польша

россия

белоруссия

марко рубио

дональд трамп

дональд туск

нато

ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. США по мере поступления фактов об инциденте с дронами в Польше проведут консультации с партнерами по НАТО до принятия конкретных решений, заявил в субботу американский госсекретарь Марко Рубио. "Нет сомнений, что эти беспилотники могли быть потеряны. Вопрос в том, были ли эти беспилотники направлены конкретно на Польшу. Если это так, если улики ведут нас к этому, то, очевидно, это крайне эскалационный шаг. Есть и ряд других версий, но я думаю, что мы хотели бы иметь все факты и проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем принимать какие-либо конкретные решения", - заявил Рубио журналистам. Он отметил, что считает инцидент "неприемлемым и опасным". Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается "никого защищать" в ситуации с дронами в Польше, но беспилотники не должны были находиться рядом с польской территорией. Он также заявил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть ошибкой. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

польша

россия

белоруссия

2025

Новости

