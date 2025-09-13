Явка на выборах губернатора Севастополя превысила 55 процентов
Явка на выборах губернатора Севастополя на 2-й день голосования составила 55,36%
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМужчина на избирательном участке, где проходят выборы губернатора Севастополя
Мужчина на избирательном участке, где проходят выборы губернатора Севастополя
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора в Севастополе к концу голосования в субботу превысила 55%, сообщает Севастопольская городская избирательная комиссия.
В Севастополе в субботу проходит второй день основного голосования на выборах губернатора города и депутатов Советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов. С 3 по 11 сентября в регионе проходило досрочное голосование.
«
"По состоянию на 20 часов 13 сентября 2025 года проголосовало 183 875 избирателей (55,36%) — данные с учётом досрочного голосования и без учёта проголосовавших по ДЭГ (дистанционного электронного голосования)", - сообщили в избиркоме региона журналистам.
Основные дни для голосования – 12, 13 и 14 сентября, в эти дни работают все 187 участков региона, сообщили в Севастопольской городской комиссии. В досрочном голосовании, которое проводилось в городе с 3 по 11 сентября, приняли участие более 127 тысяч имеющих право голоса.
В выборах губернатора Севастополя принимают участие кандидаты от пяти парламентских партий: Илья Журавлев от ЛДПР, Ирина Салина от партии "Новые люди", Сергей Круглов от "Справедливая Россия – За правду", Геннадий Кушнир от КПРФ и Михаил Развожаев от "Единой России".
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.