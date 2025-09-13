https://ria.ru/20250913/sboy-2041580880.html

Пользователи мобильного приложения Альфа-банка пожаловались на сбои

Пользователи мобильного приложения Альфа-банка пожаловались на сбои - РИА Новости, 13.09.2025

Пользователи мобильного приложения Альфа-банка пожаловались на сбои

Пользователи мобильного приложения Альфа-банка замечают проблемы в его работе, об этом говорится на сайте Downdetector, который мониторит сбои и отключения... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T00:02:00+03:00

2025-09-13T00:02:00+03:00

2025-09-13T00:16:00+03:00

санкт-петербург

альфа-банк

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150064/46/1500644627_0:101:3281:1947_1920x0_80_0_0_c843f902b25f14d42df0ceb26e06d3ab.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пользователи мобильного приложения Альфа-банка замечают проблемы в его работе, об этом говорится на сайте Downdetector, который мониторит сбои и отключения популярных интернет-услуг.Согласно информации сайта, к 14:10 по московскому времени количество жалоб достигло 1080. Основная часть из них касается функционирования мобильного приложения и сайта.Наибольшее количество жалоб на платформе Downdetector поступило от пользователей из Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга. В пресс-службе Альфа-банка заявили, что сбоев в работе нет."Сбоя нет. В связи с техническими работами некоторые клиенты могут временно испытывать трудности с входом в приложение и Альфа-Онлайн. Скоро все снова заработает", – сообщили РИА Новости в пресс-службе.

https://ria.ru/20250910/sboy-2041022235.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, альфа-банк, россия