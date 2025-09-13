Рейтинг@Mail.ru
00:02 13.09.2025 (обновлено: 00:16 13.09.2025)
Пользователи мобильного приложения Альфа-банка пожаловались на сбои
Пользователи мобильного приложения Альфа-банка пожаловались на сбои
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пользователи мобильного приложения Альфа-банка замечают проблемы в его работе, об этом говорится на сайте Downdetector, который мониторит сбои и отключения популярных интернет-услуг.Согласно информации сайта, к 14:10 по московскому времени количество жалоб достигло 1080. Основная часть из них касается функционирования мобильного приложения и сайта.Наибольшее количество жалоб на платформе Downdetector поступило от пользователей из Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга. В пресс-службе Альфа-банка заявили, что сбоев в работе нет."Сбоя нет. В связи с техническими работами некоторые клиенты могут временно испытывать трудности с входом в приложение и Альфа-Онлайн. Скоро все снова заработает", – сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Пользователи мобильного приложения Альфа-банка пожаловались на сбои

Downdetector: у мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой

Альфа-банк
Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Альфа-банк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пользователи мобильного приложения Альфа-банка замечают проблемы в его работе, об этом говорится на сайте Downdetector, который мониторит сбои и отключения популярных интернет-услуг.
Согласно информации сайта, к 14:10 по московскому времени количество жалоб достигло 1080. Основная часть из них касается функционирования мобильного приложения и сайта.
Наибольшее количество жалоб на платформе Downdetector поступило от пользователей из Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.
В пресс-службе Альфа-банка заявили, что сбоев в работе нет.
"Сбоя нет. В связи с техническими работами некоторые клиенты могут временно испытывать трудности с входом в приложение и Альфа-Онлайн. Скоро все снова заработает", – сообщили РИА Новости в пресс-службе.
