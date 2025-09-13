https://ria.ru/20250913/sboy-2041580880.html
Пользователи мобильного приложения Альфа-банка пожаловались на сбои
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пользователи мобильного приложения Альфа-банка замечают проблемы в его работе, об этом говорится на сайте Downdetector, который мониторит сбои и отключения популярных интернет-услуг.Согласно информации сайта, к 14:10 по московскому времени количество жалоб достигло 1080. Основная часть из них касается функционирования мобильного приложения и сайта.Наибольшее количество жалоб на платформе Downdetector поступило от пользователей из Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга. В пресс-службе Альфа-банка заявили, что сбоев в работе нет."Сбоя нет. В связи с техническими работами некоторые клиенты могут временно испытывать трудности с входом в приложение и Альфа-Онлайн. Скоро все снова заработает", – сообщили РИА Новости в пресс-службе.
